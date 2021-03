Decizie INCREDIBILA luata de Simona Halep inainte de plecarea la Miami! A facut rapelul inainte de termen: care a fost motivul pe care l-a invocat 

Simona Halep a ales sa faca rapelul cu doua zile mai devreme, pentru a calatori in siguranta inspre Miami.

Din sursele www.sport.ro, Simona Halep a decis sa faca rapelul cu doua zile mai devreme de termenul stabilit, intrucat va face vineri deplasarea la Miami, unde va lua parte la turneul WTA 1000 programat pentru perioada 23 martie - 3 aprilie.

Numarul 3 WTA ar fi facut aceasta alegere pentru a evita scenariul in care starea sa fizica s-ar fi inrautatit in timpul zborului catre Florida, SUA. Initial, Simona Halep era programata sa isi faca al doilea vaccin Pfizer miercuri.

Simona Halep nu a mai jucat un meci oficial de mai bine de o luna, de la infrangerea suferita in fata Serenei Williams in sferturile Australian Open 2021. In aprilie, Halep se va intoarce in tara si va juca in barajul de Fed Cup pe care Romania il va disputa impotriva Italiei pentru mentinerea in Grupa I Mondiala.

Dupa incheierea barajului de Fed Cup, Simona Halep va incepe sezonul de zgura, pe care spera sa il incheie cu un nou titlu castigat la Roland Garros, dupa succesul din 2018.