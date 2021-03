IN CADERE LIBERA! Ce loc ar fi ocupat Simona Halep in clasamentul WTA daca oficialii nu ar fi decis inghetarea punctajelor in pandemie

Simona Halep ar fi pierdut mult teren in varful clasamentului WTA daca oficialii circuitului nu inghetau punctajele in perioada pandemica.

Pandemia a schimbat drastic modul in care se calculeaza clasamentul WTA. Cu foarte multe competitii anulate, incepand cu luna februarie a anului anterior, oficialii circuitului feminin de tenis au luat hotararea de a ingheta punctajele, astfel jucatoarele care au ales sa nu riste deplasari la turnee au fost avantajate.

Cel mai bun exemplu este oferit de liderul WTA, Ashleigh Barty, careia, neparticipand la niciun turneu in perioada martie-decembrie 2020, nu i-a fost afectat punctajul ntr-un mod semnificativ, ea fiind si azi numar 1 mondial. Luand in considerare insa parcursul jucatoarelor din ultimele 52 de saptamani, numarul 1 WTA ar fi fost Naomi Osaka, secondata de Victoria Azarenka, noteaza Eurosport.

Daca punctajele jucatoarelor nu ar fi fost inghetate, Simona Halep ar fi ocupat acum locul al noualea in ierarhia mondiala, fata de pozitia trei WTA pe care se regaseste in prezent. In top 10 WTA ar mai fi aparut, in premiera, finalista Jennifer Brady, care ar fi fost a patra jucatoare a lumii, dar si Elise Mertens, care s-ar fi clasat pe al cincilea loc WTA.

Cum ar fi aratat top 10 WTA daca nu ar fi fost inghetat clasamentul in ultimul an



1. Naomi Osaka, 4770 de puncte

2. Victoria Azarenka, 3061 de puncte

3. Iga Swiatek, 3002 puncte

4. Jennifer Brady, 2743 de puncte

5. Elise Mertens, 2621 de puncte

6. Garbine Muguruza, 2355 de puncte

7. Aryna Sabalenka, 2097 de puncte

8. Serena Williams, 1980 de puncte

9. Simona Halep, 1950 de puncte

10. Sofia Kenin, 1813 puncte

Most points amassed over the past 52 weeks Osaka 4770

Azarenka 3061

Swiatek 3002

Brady 2743

Mertens 2621

Muguruza 2355

Sabalenka 2097

Serena 1980

Halep 1950

Kenin 1813

Kvitova 1617

Svitolina 1442

---

Barty 901 — Oleg S. (@AnnaK_4ever) March 15, 2021