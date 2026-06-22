Odată cu finalul sezonului și cu salvarea de la retrogradare a lui Spurs, presa britanică susține ferm că internaționalul român ar putea pleca de la gruparea din nordul Londrei.

Fiorentina nu vrea să îl transfere definitiv pe Radu Drăgușin

Roberto De Zerbi a transferat doi fundași centrali la Tottenham, Marcos Senesi și Jan Paul van Hecke, astfel că, chiar și în cazul în care Cristian Romero va pleca, Tottenham este acoperită pe acest post și poate renunța și la Drăgușin.

Florin Manea anunța zilele trecute că nimic nu este deocamdată stabilit și totul va fi discutat în următoarele săptămâni. Cu toate acestea, presa internațională scrie că cel mai probabil Drăgușin este pe picior de plecare.

Cel mai mult se vorbește despre o revenire a fundașului român în Serie A. Drăgușin ar fi propus recent la Juventus, însă există și varianta Fiorentina, acolo unde director sportiv este Fabio Paratici, fostul director sportiv al lui Tottenham. Totuși, potrivit La Nazione, Fiorentina nu ar vrea să îl transfere definitiv pe Radu Drăgușin, ci ar vrea să îl aducă doar sub formă de împrumut, variantă de care Spurs nu pare a fi prea încântată.

Fiorentina ar putea include însă în contractul de împrumut și o opțiune sau o obligație de cumpărare în cazul în care Radu Drăgușin își va îndeplini obiectivele.