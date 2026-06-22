Irina Begu - Venus Williams este unul dintre cele mai așteptate meciuri ale zilei de luni, 22 iunie. După ora 16:30, jucătoarea din București clasată pe locul 211 mondial va porni cu prima șansă la victorie contra multiplei campioane de Grand Slam, Venus Wililams.
Irina Begu și Venus Wililams s-au mai întâlnit o singură dată, în 2017, când jucătoarea americană se impunea pe hardul de la Toronto în trei seturi, într-o partidă jucată în turul întâi, scor 6-1, 3-6 ,6-3.
Irina Begu (35 de ani) - Venus Williams (46 de ani), meci în turneu WTA 500, în 2026
La 46 de ani, Venus Williams stă să iasă din top 500 WTA. Nu a mai câștigat un meci oficial de unsprezece luni, iar ultimele sale zece partide oficiale s-au încheiat cu același rezultat: înfrângere.
De partea apropiată, Irina Begu și-a muncit sosirea pe tabloul principal al întrecerii de cinci sute de puncte de la Bad Homburg, Germania.
Le-a învins în calificări, fără să piardă set, pe Tamara Korpatsch și pe Diane Parry, jucătoare clasate pe locurile 79, respectiv 47 ale ierarhiei mondiale.
Marius Comănescu, despre Irina Begu: „Știu că se chinuie să revină, că e serioasă, că își face treaba.”
Cu doar șase meciuri oficiale jucate în 2026, bilanț motivat de problemele cauzate de numeroasele accidentări din ultimii ani, Irina Begu își caută încrederea de odinioară și speră ca dorința exprimată de Marius Comănescu pentru ea, în emisiunea Poveștile Sport.ro, să se îndeplinească: să joace din nou pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem.
„Irina a fost la calificări la Roland Garros. A încercat să să se califice, a reînceput să joace, a fost absentă o perioadă destul de lungă.
E greu cu accidentările pe la vârste din astea mai înaintate. E greu să revii. Știu că se chinuie să revină, știu că e serioasă, că își face treaba. Dacă rămâne sănătoasă, sper să apuce să mai joace câteva tablouri la Grand Slam-uri,” a punctat Marius Comănescu despre Irina Begu, în exclusivitate pentru Sport.ro.
În urmă cu zece ani fără două luni, Irina Begu ocupa locul 22 al clasamentului mondial
În urmă cu zece ani, Irina Begu ocupa locul 22 în clasamentul WTA, cea mai înaltă clasare a carierei sportivei din București.
Begu are în palmares șase titluri WTA, dintre care, cel mai recent obținut, la Iași, în 2025.