Irina Begu - Venus Williams este unul dintre cele mai așteptate meciuri ale zilei de luni, 22 iunie. După ora 16:30, jucătoarea din București clasată pe locul 211 mondial va porni cu prima șansă la victorie contra multiplei campioane de Grand Slam, Venus Wililams.

Irina Begu și Venus Wililams s-au mai întâlnit o singură dată, în 2017, când jucătoarea americană se impunea pe hardul de la Toronto în trei seturi, într-o partidă jucată în turul întâi, scor 6-1, 3-6 ,6-3.

Irina Begu (35 de ani) - Venus Williams (46 de ani), meci în turneu WTA 500, în 2026

La 46 de ani, Venus Williams stă să iasă din top 500 WTA. Nu a mai câștigat un meci oficial de unsprezece luni, iar ultimele sale zece partide oficiale s-au încheiat cu același rezultat: înfrângere.

De partea apropiată, Irina Begu și-a muncit sosirea pe tabloul principal al întrecerii de cinci sute de puncte de la Bad Homburg, Germania.

Le-a învins în calificări, fără să piardă set, pe Tamara Korpatsch și pe Diane Parry, jucătoare clasate pe locurile 79, respectiv 47 ale ierarhiei mondiale.