După două sezoane excelente la Dinamo, Kennedy Boateng a părăsit în această vară gruparea ”câinilor”.

Fundașul central, ghanez devenit internațional togolez, a bifat la Dinamo 74 de meciuri, în care a reușit să marcheze 8 goluri și să ofere 2 pase decisive.

Zilele trecute, după cum anunță ziariștii ghanezi, Kennedy Boateng a fost văzut ”înapoi pe teren la AIS Astro Turf, unde și-a arătat calitățile alături de alți fotbaliști profesioniști în această perioadă dinaintea noului sezon”.

AIS Astro Turf este un teren artificial din Accra, capitala Ghanei, țara natală a lui Boateng.

”Fundașul lui Dinamo București a ajuns în Ghana după un sezon remarcabil în România, unde evoluțiile sale impresionante i-au adus premiul de jucătorul lunii și nominalizarea în echipa etapei”, au mai scris bloggerii ghanezi.

Anunțul oficial al lui Dinamo cu privire la Kennedy Boateng

”Mulțumim, Kennedy Boateng!

Contractul dintre Dinamo și Boateng a ajuns la sfârșit, iar jucătorul a ales să urmeze o nouă provocare în cariera sa.

Sosit la Dinamo în vara anului 2024, Boa s-a impus rapid ca o soluție pentru primul 11 al echipei noastre. A avut evoluții constante și a contribuit serios la performanțele echipei.

În cele două sezoane petrecute în alb și roșu, Boateng a bifat 74 de meciuri, în care a reușit să marcheze 8 goluri și să ofere 2 pase decisive.

Îi mulțumim lui Boa pentru toată munca pe care a depus-o la Dinamo, pentru seriozitatea și dedicarea de care a dat dovadă, și îi dorim mult succes mai departe în carieră!”, a postat în această lună Dinamo București.