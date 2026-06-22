CSM Tg. Jiu, clasare în a doua jumătate a Serie 6 din Liga 3

Municipiul Târgu Jiu are în administrare una dintre cele mai noi arene din România. Stadionul "Constantina Diță-Tomescu" are 12.518 locuri, a fost finalizat în 2019, a costat 28 de milioane de euro și este clasificat în categoria UEFA 4, standard ce îi permite să găzduiască meciuri internaționale și din fazele superioare ale cupelor europene.

Pentru sezonul viitor, locația a fost luată în considerare de Corvinul Hunedoara pentru meciurile de pe teren propriu în Liga 1, pentru că stadionul hunedorenilor va intra în proces de renovare, dar cel mai probabilvor juca la Arad.

Însă, după desființarea echipelor Pandurii (2022) și Viitorul Pandurii (2024), aici evoluează CSM Târgu Jiu. Clubul a fost înființat în 2024, a promovat în primul sezon și în stagiunea trecută a ocupat poziția a treia în play-out-ul Seriei 6 din Liga 3, neavând mari emoții în privința retrogradării, dar fiind și destul de departe de promovare. Din grupa sa a promovat în Liga 2 formația SCM Râmnicu Vâlcea. De asemenea, secția de fotbal are un centru de copii și juniori cu rezultate bune la nivel de Campionat Național, cu echipele U15, U17 și U19 fiind câștigătoare de serie națională în sezonul trecut.

Găman e antrenor, Brînzan, Pîrcălabu și Dodoi asunt în lot

Clubul gorjean este finanțat de autoritățile locale și mai are secții de handbal, baschet, atletism, lupte și box. Acesta are la dispoziție "Sala Sporturilor" din Târgu Jiu (1.200 locuri / inaugurată în 2018) și baza de pregătire polisportivă (bazin înot, terenuri baschet, tenis și fotbal) în aproierea sălii și stadionului. CSM este condus de președintele Robert Bălăeț, fost portar al echipei Pandurii, între 2001 și 2009.

Echipa gorjeană este antrenată de Mario Găman (ex- ACSO Filiași, Pandurii Tg. Jiu, Gilortul Târgu Cărbunești), iar din lot fac parte jucători precum Flavius Dumbrăvean, Nicholas Geană, Denis Brînzan, Adelin Pîrcălabu, Bebeto Lupuleț sau Gabriel Dodoi.

Foto - Clubul Sportiv Municipal Târgu Jiu (FB)