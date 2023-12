Nick Kyrgios (28 de ani) a anunțat că nu va mai petrece prea mult timp în lumea tenisului.

„Dacă ar depinde de mine, sincer, nu aș mai vrea să joc,” a dezvăluit tenismenul australian. „Trebuie să joc. Am atât de multe de oferit, dar, personal, nu mai simt plăcerea de a juca,” a completat jucătorul din Canberra.

Nick Kyrgios: „M-am săturat să joc tenis.”

Campion al Openului Australian în 2022, în proba de dublu masculin, dar și finalist al turneului de simplu de la Wimbledon, în același an, Nicholas Kyrgios se declară „epuizat” atât de lupta pe care a dus-o cu depresia și stările suicidale, în 2019, dar și de accidentările suferite în ultimii ani.

Australianul se va retrage în 1-2 ani din tenis

Cu toate acestea, s-a retras de la Australian Open în ianuarie din cauza unei accidentări la genunchi, urmând apoi o intervenție chirurgicală pentru această problemă.

„Sunt obosit. Am avut trei operații acum. Am doar 28 de ani, întotdeauna am vrut să am o familie și să nu sufăr de dureri. Când mă ridic, nu pot să merg fără durere. E greu.

Vreau să mai joc doar aproximativ unu-doi ani, să fiu în vârf și apoi să-mi închei cariera conform propriilor termeni,” a completat Nick Kyrgios în podcastul On Purpose, sursă citată de BBC.

Kyrgios, operat la menisc în ianuarie 2023 va rata inclusiv Australian Open 2024

„Aș urî să mai trec prin încă o operație sau ceva de genul. Cred că mai am abilitatea să am încă unu-doi ani și apoi o voi termina cu tenisul. Voi fi liniștit cu tot ce am realizat.

Acea perioadă din 2019 a accelerat epuizarea mea și aproape m-a determinat să îmi închei cariera puțin mai devreme. Dacă aș fi avut o carieră normală și aș fi rămas neobservat, nu cred că m-aș simți astfel, dar acei câțiva ani au pus cu adevărat mult pe umerii mei, cred. E greu. Sunt obosit. M-am săturat să joc tenis," a mai spus Kyrgios.

