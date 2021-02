"Nu am vrut sa ma dau batuta!" | PRIMA REACTIE a Simonei Halep dupa REVENIREA LEGENDARA din setul decisiv

Simona Halep a scris o noua pagina istorica in cartea revenirilor de senzatie, intorcand setul decisiv de la scorul de 2-5.

Simona Halep a reusit una dintre cele mai spectaculoase reveniri din istoria participarilor sale in turneele de mare slem. Revenind de la 2-5 in setul decisiv al meciului cu Ajla Tomljanovic, Halep a adus aminte de meciul cu Lauren Davis din 2018, cand romanca se impunea cu 15-13 in decisiv, dupa trei mingi de meci salvate.

Evident epuizata dupa un tur 2 care a insumat ca durata doua ore si treizeci si patru de minute, Simona Halep s-a aratat usurata la interviul oferit imediat dupa incheierea thriller-ului castigat in defavoarea Ajlei Tomljanovic, scor 4-6, 6-4, 7-5.

"Ma asteptam sa joace foarte puternic. Stiam ca va fi o adversara dificila, dar a fost putin mai mult decat ma asteptam; totusi sunt multumita ca pot zambi acum," a declarat Simona Halep in auzul publicului prezent pe Arena Margaret Court.

Intrebata despre momentul critic de la 2-5 in setul decisiv, in care Halep a vorbit multe secunde in sir cu sine insasi, Simona a replicat sincer: "Nu am fost atat de optimista cand vorbeam singura, nu vorbeam despre scor, ci ma invinuiam ca nu sunt destul de puternica sa lupt cu ea. Dar la final am fost mai puternica mental, am avut dorinta de a castiga meciul si nu am vrut sa ma dau batuta!" a adaugat Simona Halep, afirmatie care i-a adus ropote de aplauze din partea publicului australian.

Cat despre meciul din turul al treilea, in care o va infrunta pe Veronika Kudermetova, numarul 36 mondial, Halep a spus: "Nu am mai jucat cu ea, va fi o noua provocare. Voi urmari, ca de fiecare data cand joc cu cineva pentru prima oara cateva clipuri. Intai de toate insa vreau sa ma recuperez, iar daca voi fi 100% din punct de vedere fizic in doua zile, va fi minunat," a concluzionat Simona Halep, puternic ovationata de australieni, dar mai ales de putinii romani prezenti in tribunele Arenei Margaret Court.

Halep vs. Kudermetova se va juca vineri, 12 februarie la o ora care va fi anuntata de organizatori in cursul zilei de joi.