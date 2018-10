Halep, pusa in dificultate de rusi: "Pleci definitiv din Romania?" Raspunsul extrem de sincer al Simonei

Simona Halep a sperat pana in ultima clipa ca va putea juca la turneul de la Moscova. Problemele la spate au impiedicat-o insa pe Simona sa ia startul la Kremlin Cup.



Liderul mondial nu a scapat totusi de intrebarile incomode ale rusilor. Jurnalistii de la Sport Express i-au adresat o intrebare menita sa o puna pe ganduri, dar Simona Halep a raspuns imediat si extrem de sincer. Rusii au intrebat-o daca s-ar muta definitiv din Romania.



"Cu siguranta nu voi face asta! Nu este pentru mine. Mie imi place acasa. Sunt foarte patrioata, iubesc Romania! Sunt mereu fericita cand ma intorc acasa! Am familia si prietenii acolo. Stilul de viata din Romania mi se potriveste mai mult fata de cel din Monte Carlo", a declarat Simona Halep.

Intrebarea a venit in contextul in care mai multi tenismeni de top s-au mutat in Monte Carlo pentru a plati taxe mai mici.