Se retrage de la Turneul Campioanelor? Simona Halep, inainte de turneul de la Moscova: "Voi pune sanatatea pe primul loc!"

Chiar daca se afla la Moscova in asteptarea meciului din turul secund, Simona Halep a declarat in capitala Rusiei ca ia in calcul retragerea de la Turneul Campioanelor.

Romanca din fruntea clasamentului mondial spune ca nu este complet refacuta dupa accidentarea de la spate si afirma ca daca va resimti dureri la Moscova, va abandona la turneul final de la Singapore.

"Fac fizioterapie pentru a incerca sa-mi intaresc spatele, dar nu m-am antrenat inca la suta la suta. Daca nu pot juca la Moscova, sunt foarte nesigura ca voi putea juca la Singapore deoarece este prea curand turneul. Nu stiu acum, dar cu siguranta voi pune sanatatea pe primul loc. Ultimele saptamani au fost foarte stresante. Am fost ingrijorata in fiecare zi deoarece dimineata asteptam sa vad cum ma simt cand ma trezeam", a declarat Simona intr-o conferinta de presa la Kremlin Cup.

Turneul Campioanelor se desfasoara in perioada 21-28 octombrie. Cel mai bun rezultat al sportivei noastre la Singapore a avut loc in 2014, cand a jucat finala, insa in 2015, 2016 si 2017 nu a trecut de faza grupelor.