Simona Halep nu renunta! A plecat la Singapore: Fotografia publicata de romanca dupa ce s-a retras de la Moscova

Simona Halep s-a retras marti de la Moscova si nu a stat deloc pe ganduri.

Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Sportiva noastra a postat marti seara o fotografie din aeroport alaturi de echipa sa, confirmand ca se indreapta spre Singapore.

Simona Halep va face, deci, deplasarea la Turneul Campioanelor, acolo unde daca ar evolua, ar bifa cea de-a cincea prezenta consecutiva la ultimul mare turneu important din an. Desi problemele de la spate nu ii dau pace liderului mondial din WTA, Simona a decis sa mearga totusi la Singapore, acolo unde indiferent daca va juca, ea va primi trofeul destinat sportivei care incheie anul pe locul 1 WTA.

Simona a castigat in acest sezon 3 trofee: Shenzhen Open, Rogers Cup si Roland Garros. Chiar daca poate decide ulterior sa nu evolueze, Simona merge pentru a primi trofeul sis a efectueze cateva antrenamente in speranta ca va putea, totusi, juca la ultimul turneu pe care-l are programat in calendarul competitional.

“A fost o onoare pentru mine sa termin pe primul loc anul trecut. Sa reusesc acest lucru pentru a doua oara in anul 2018 este ceva special, mai ales ca am castigat si primul trofeu de Grand Slam in acest sezon. Sa imi vad numele alaturi de cele ale unor legende care au reusit sa incheie pe primul loc la sfarsit de an, ma face sa ma simt foarte mandra”, a spus Simona Halep dupa aflarea vestii ca va incheia si acest an pe locul 1 WTA.