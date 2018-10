SIMONA HALEP MOSCOVA | Halep si-a aflat prima adversara la Kremlin Cup! E 8-0 la confruntarile directe

Simona Halep si-a aflat adversara din turul al doilea al turneului de la Moscova.

Simona va juca impotriva rusoaicei Anastasia Pavlyuchenkova, numarul 40 WTA.

Aceasta din urma a reusit sa treaca in primul tur de australianca Ajla Tomljanovic, locul 46 in clasamentul WTA. Scorul confruntarii a fost 7-5, 6-4, dupa o ora si 33 de minute de joc.

Scorul intalnirilor directe dintre Halep si Pavlychenkova este de 8 la 0 in favoarea romancei.

Cele doua s-au italnit prima data in 2012, la Dubai, acolo unde Simona a invins cu 6-4, 6-2. Cea mai recenta confruntare intre cele doua a avut loc la Montreal, unde Halep s-a impus mai greu, in trei seturi, cu scorul de 7-6, 4-6, 7-5.

Cele doua s-au intalnit si la Moscova, in 2013, in semifinalele editiei din 2013, atunci cand romanca a castigat trofeul Kremlin Cup in finala contra Samanthei Stosur.