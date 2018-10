SIMONA HALEP, TURNEUL CAMPIOANELOR | Darren Cahill, alaturi de Simona in Singapore! Farsa pe care i-a facut-o antrenorului

Dupa ce s-a retras de la Moscova, Simona Halep a luat primul zbor spre Singapore.

Miercuri seara, romanca din fruntea clasamentului mondial a publicat pe contul personal de Instagram un scurt videoclip de la piscina infinita din complexul Marina Bay Sands, loc in care Simona Halep adora sa petreaca timp. In materialul postat pe internet, Simona isi surprinde antrenorul, care are o reactie amuzanta la initiativa elevei sale.

Cei doi s-au reunit la Singapore dupa ce la Beijing Simona a decis sa se retraga dupa doar un set disputat impotriva tunisiencei Ons Jabeur. Turneul Campioanelor se va desfasura in perioada 21-28 octombrie la Singapore, acolo unde Simona a obtinut prima calificarea anul acesta si unde a bifat cel mai bun rezultat al ei in 2014, atunci cand a jucat finala impotriva Serenei Williams, la urmatoarele editii neputand trece de faza grupelor.