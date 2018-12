Simona Halep a jucat in "cel mai frumos meci" din 2018! Partida EPICA aleasa de WTA a fost castigata de romanca | VIDEO

O noua distinctie la final de an pentru Simona Halep!

Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

1 decembrie vine cu o noua veste buna pentru Simona Halep. Un meci in care a jucat romanca a fost desemnat "Cel mai frumos meci al acestui sezon"!

Cei de la WTA au decis ca semifinala dintre Halep si Kerber de la Australian Open este cel mai bun meci al anului. Confruntarea a fost castigata de Simona, in trei seturi, cu scorul de 6-3, 4-6, 9-7. Totul dupa ce romanca a reusit sa salveze si doua mingi de meci!

Partida a durat nu mai putin de 2 ore si 20 de minute, fiind prima calificare a Simonei Halep in finala turneului Australian Open. In ultimul act, romanca a pierdut in fata danezei Caroline Wozniacki.

Simona Halep este actualul lider mondial si a castigat, in acest sezon, primul ei turneu de Grand Slam, la Roland Garros.