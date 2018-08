HALEP - BERTENS, FINALA | "Simona va avea o misiune dificila!" Ce scrie presa internationala inaintea meciului

Partida SIMONA HALEP - KIKI BERTENS, finala turneului de la Cincinnati, va fi live pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

Simona Halep traverseaza o forma excelenta in circuitul feminin de tenis!

Dupa ce a cucerit marele trofeu la Montreal, Simona Halep si-a procurat o sansa importanta in a se lupta si pentru trofeul de la Cincinnati! Presa internationala a remarcat acest aspect, iar publicatiile mari au scris despre performanta romancei din fruntea clasamentului mondial.

"Romanca Halep a tinut-o pe Sabalenka sub presiune la fiecare punct din meci, iar ploaia de erori nefortate de la finalul partidei a bielorusei a facut-o pe Halep sa aiba deja minge de meci. Jucatoarea de 20 de ani oricum a avut o saptamana de tenis incredibila la Cincinnati, eliminand jucatoare ca Konta, Pliskova, Keys sau Garcia. Simona Halep va juca a 6-a finala din an, a doua consecutiva dupa ce tocmai a ridicat trofeul la Montreal, urmand sa se dueleze cu Kiki Bertens din Olanda. Ar putea fi al 19-lea titlu din cariera pentru romanca, care are 3-1 la general cu sportiva batava", au scris cei de la WTA, evidentiind, evident, si perioada buna a adversarei Simonei, bielorusa Aryna Sabalenka.

"Campioana de la Roland Garros isi mentine forma excelenta aratata la finalul saptamanii trecute, cu victoria de la Montreal, avansand din nou intr-o finala la Cincinnati, a treia in 4 ani. A fost a 450-a victorie din cariera pentru Halep, care a avut singurele sale emotii in setul secund, la 4-4, la cele 3 mingi de break ratate de adversara sa. Va fi o finala cu Kiki Bertens, care a avut un serviciu puternic in fata Petrei Kvitova, cu 10 asi, aceasta fiind a doua victorie la rand a olandezei cu dubla campioana de la Wimbledon, dupa cea de la Montreal", au notat si cei de la Reuters.

Nici englezii nu s-au lasat mai prejos. "Numarul 1 mondial a trecut usor de testul numit Sabalenka, urmand sa joace a doua finala in doua saptamani, a treia la Cincinnati in ultimii 4 ani. Romanca a avut emotii la 4-4 in setul secund, cand a salvat trei mingi de break, impunandu-se apoi la a doua minge de meci avuta. Halep va avea o finala dificila cu Kiki Bertens, care a invins-o in careul de asi pe Petra Kvitova, aceeasi jucatoare de care trecea si la Montreal in turul trei", au scris cei de la BBC.

Daca se impune, Simona va cuceri al 19-lea trofeu in intreaga cariera, primul la Cincinnati si al doilea consecutiv dupa cel de la Montreal, ambele fiind de categoria Masters 1000. Final ava avea loc in aceasta seara, de la ora 21, ora Romaniei.