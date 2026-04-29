Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by CM 2026
Amir Kiarash
Turneul final din această vară (11 iunie – 19 iulie) e găzduit de Canada, SUA și Mexic. Primele două țări fac însă tot posibilul ca o națională calificată să fie scoasă de pe tablou.

IranFIFAMehdi TajCanadaVancouver
Posibila participare a Iranului, la Mondialul din 2026, tocmai a mai primit o lovitură dură. Și ceea ce s-a întâmplat acum, la Vancouver (Canada), unde are loc al 76-lea Congres FIFA, reduce drastic șansele participării perșilor la competiția din această vară.

La evenimentul din Canada ar fi trebuit să fie prezent și șeful Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj (66 de ani). Acesta e un fost membru al Gărzilor Revoluționare, grupare pe care canadienii și americanii au pus-o pe lista organizațiilor teroriste. 

Fix din acest motiv, Mehdi Taj a lipsit de la tragerea la sorți pentru grupele Mondialului din 2026, desfășurată la Washington, pe 5 decembrie. Șeful federației de la Teheran n-a primit viza de America. La vremea respectivă, Iranul a fost reprezentat la tragerea la sorți de selecționerul Amir Ghalenoei și de alți doi oficiali ai federației.

Mehdi Taj a fost reținut pe aeroportul din Vancouver

După începutul războiului pe care SUA și Israel l-au declanșat împotriva Iranului, președintele FIFA, Gianni Infantino (56 de ani), a vizitat cantonamentul naționalei Iranului, în Antalya (Turcia), în luna martie. Aici, Infantino a promis că va face toate demersurile necesare, astfel încât participarea Iranului, la CM 2026, să decurgă fără probleme. Prin această promisiune, Infantino a lăsat de înțeles că problema vizelor, apărută cu ocazia tragerii la sorți de la Washington, nu se va repeta.

Acum însă, s-a văzut că președintele FIFA nu poate interveni, la acest capitol. Pentru că, invitat la Congresul FIFA de la Vancouver, Mehdi Taj n-a putut fi prezent la eveniment!

Fotbaliștii Iranului au folosit amicalele din martie pentru a omagia fetițele ucise la școala de la Minab de bombardamentele americane

Șeful Federației de la Teheran a primit un permis temporar de intrare în Canada – nu i s-a eliberat viză din cauza legăturilor sale cu Gărzile Revoluționare -, dar nici acest permis n-a rezolvat problema intrării sale, în Vancouver. Pentru că Mehdi Taj a fost reținut de Poliția de Frontieră pe aeroport! Acolo se află și acum, potrivit ultimelor informații.

Cert e că Mehdi Taj a ratat congresul FIFA, la care fusese invitat de FIFA (!), iar acest caz reduce și mai mult șansele Iranului de a merge la Mondialul din această vară.

Sport.ro a arătat aici că și americanii au anunțat deja, prin secretarul lor de stat, Marco Rubio, că membrii delegației iraniene, cu legături cu Gărzile Revoluționare, nu vor primi vize de America. Așadar, Mehdi Taj nu va putea fi prezent nici la turneul final.

Cum această situație e considerată drept o „jignire“ de către perși sunt șanse ca, în următoarele zile, ei să-și oficializeze retragerea de la CM 2026. Caz în care FIFA trebuie să ia o decizie urgentă: înlocuirea naționalei Iranului, fie cu Italia, fie cu Emiratele Arabe Unite.

Prima reprezentativă e cel mai bine clasată din ierarhia mondială, care n-a obținut calificarea pentru CM 2026. Naționala Emiratelor, în schimb, a fost ultima din Asia care a ratat biletele pentru CM 2026, în urma barajului pierdut în fața Irak-ului.

La CM 2026, naționala Iranului a fost plasată în grupa G, alături de Noua Zeelandă, Belgia și Egipt. Primele două partide ale perșilor ar trebui să aibă loc, la Los Angeles, iar ultima trebuie să fie găzduită de Seattle.

PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
Iranianul care l-a învins pe Trump, mesaj tulburător pentru conaționalii săi: „Asta am vrut să arăt!“
Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă
Italia, în locul Iranului la Cupa Mondială? Răspunsul lui Donald Trump și reacția FIFA
Nu Cahill, nici Mouratoglou: cine este cel mai bun antrenor de tenis din lume? Răspunsul surprinzător dat la Poveștile Sport.ro
Atletico Madrid - Arsenal, de la 22:00! Așteptăm încă o nebunie în semifinalele Champions League după PSG - Bayern 5-4
România la Campionatul Mondial: 7-0 cu Olanda în meciul de debut! Lotul tricolorilor chiar merită citit
Ionel Ganea, mesaj cutremurător la aproape un an de la moartea băiatului său: „Nu din putere, ci din durere!“
Capitolele la care marile rivale Dinamo și FCSB domină împreună în Superligă!
Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”

Ce lovitură: Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor și semnează contractul cu șase zerouri la coadă!

Radu Drăgușin și-a dat acordul! Echipa de Champions League care plătește 20 de milioane de euro pentru stoperul român

Ce antrenor vede Victor Pițurcă la FCSB: ”Nu e rău. De ce nu?”

Fostul campion al României și-a scos la vânzare casa de lux! Cere 547.000 de euro

Elias Charalambous anunță: ”Asta e prima mea opțiune! Nu e vorba de bani”



Ionel Ganea, mesaj cutremurător la aproape un an de la moartea băiatului său: „Nu din putere, ci din durere!“
Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“
Capitolele la care marile rivale Dinamo și FCSB domină împreună în Superligă!
Nu Cahill, nici Mouratoglou: cine este cel mai bun antrenor de tenis din lume? Răspunsul surprinzător dat la Poveștile Sport.ro
Handbalistă fotomodel: CSM București a transferat una dintre cele mai frumoase jucătoare din Suedia
Opțiune de neînțeles pentru campionul mondial cu naționala Franței! S-a transferat în Iran
Mielușei în lume, zmei pe continent! Cea mai controversată națională e în finala Cupei Asiei, după un meci de 108 minute
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
Planul diabolic al americanilor pentru excluderea Iranului de la Mondiale: „Nu primim teroriști!“
Trump dă lovitura decisivă Iranului: „Perspective sumbre!“
stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

