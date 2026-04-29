Din articol Mehdi Taj a fost reținut pe aeroportul din Vancouver

Posibila participare a Iranului, la Mondialul din 2026, tocmai a mai primit o lovitură dură. Și ceea ce s-a întâmplat acum, la Vancouver (Canada), unde are loc al 76-lea Congres FIFA, reduce drastic șansele participării perșilor la competiția din această vară. La evenimentul din Canada ar fi trebuit să fie prezent și șeful Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj (66 de ani). Acesta e un fost membru al Gărzilor Revoluționare, grupare pe care canadienii și americanii au pus-o pe lista organizațiilor teroriste. Fix din acest motiv, Mehdi Taj a lipsit de la tragerea la sorți pentru grupele Mondialului din 2026, desfășurată la Washington, pe 5 decembrie. Șeful federației de la Teheran n-a primit viza de America. La vremea respectivă, Iranul a fost reprezentat la tragerea la sorți de selecționerul Amir Ghalenoei și de alți doi oficiali ai federației.

Mehdi Taj a fost reținut pe aeroportul din Vancouver După începutul războiului pe care SUA și Israel l-au declanșat împotriva Iranului, președintele FIFA, Gianni Infantino (56 de ani), a vizitat cantonamentul naționalei Iranului, în Antalya (Turcia), în luna martie. Aici, Infantino a promis că va face toate demersurile necesare, astfel încât participarea Iranului, la CM 2026, să decurgă fără probleme. Prin această promisiune, Infantino a lăsat de înțeles că problema vizelor, apărută cu ocazia tragerii la sorți de la Washington, nu se va repeta. Acum însă, s-a văzut că președintele FIFA nu poate interveni, la acest capitol. Pentru că, invitat la Congresul FIFA de la Vancouver, Mehdi Taj n-a putut fi prezent la eveniment!

Șeful Federației de la Teheran a primit un permis temporar de intrare în Canada – nu i s-a eliberat viză din cauza legăturilor sale cu Gărzile Revoluționare -, dar nici acest permis n-a rezolvat problema intrării sale, în Vancouver. Pentru că Mehdi Taj a fost reținut de Poliția de Frontieră pe aeroport! Acolo se află și acum, potrivit ultimelor informații. Cert e că Mehdi Taj a ratat congresul FIFA, la care fusese invitat de FIFA (!), iar acest caz reduce și mai mult șansele Iranului de a merge la Mondialul din această vară. Sport.ro a arătat aici că și americanii au anunțat deja, prin secretarul lor de stat, Marco Rubio, că membrii delegației iraniene, cu legături cu Gărzile Revoluționare, nu vor primi vize de America. Așadar, Mehdi Taj nu va putea fi prezent nici la turneul final. Cum această situație e considerată drept o „jignire“ de către perși sunt șanse ca, în următoarele zile, ei să-și oficializeze retragerea de la CM 2026. Caz în care FIFA trebuie să ia o decizie urgentă: înlocuirea naționalei Iranului, fie cu Italia, fie cu Emiratele Arabe Unite. Prima reprezentativă e cel mai bine clasată din ierarhia mondială, care n-a obținut calificarea pentru CM 2026. Naționala Emiratelor, în schimb, a fost ultima din Asia care a ratat biletele pentru CM 2026, în urma barajului pierdut în fața Irak-ului. La CM 2026, naționala Iranului a fost plasată în grupa G, alături de Noua Zeelandă, Belgia și Egipt. Primele două partide ale perșilor ar trebui să aibă loc, la Los Angeles, iar ultima trebuie să fie găzduită de Seattle.