Jose Mourinho (63 de ani) a bifat până acum 42 de apariții pe banca Benficăi și a înregistrat o medie de 2.05 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Benfica e pe locul doi în clasamentul din Portugalia cu 75 de puncte. După 31 de etape, echipa de pe ”Estadio da Luz” din Lisabona a bifat 22 de victorii, la care s-au adăugat nouă rezultate de egalitate.

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid

Recent, s-a scris că Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, îl vrea pe Jose Mourinho la cârma galacticilor, în contextul în care actualul ”principal”, Alvaro Arbeloa, va pleca la finele sezonului.

”The Special One” a mai antrenat-o pe Real Madrid în perioada 2010-2013, când a strâns 178 de meciuri pe banca echipei de pe ”Santiago Bernabeu” și o medie de 2.30 puncte pe meci

Întrebat în cadrul unui interviu pentru Il Giornale despre dorința lui Perez de a-l aduce înapoi la Real Madrid, Jose Mourinho a evitat un răspuns concret și a evidențiat că focusul său e să califice Benfica la ”masa bogaților”.

”Următoarea mea țintă e să o aduc înapoi pe Benfica în Champions League”, a spus Mourinho, potrivit sursei anterior menționată, citată de GOAL.com.

Și Newcastle îl vrea pe Mourinho

Pe lângă Real Madrid, Mourinho este asociat și cu un club din Premier League. În jurul clubului Newcastle planează dezamăgirea după acest sezon în care ”coțofenele” vor rata prezența în Europa, în ciuda bugetului generos pe care l-au avut la dispoziție, iar portughezul ar fi pe lista conducerii pentru sezonul următor.

Jose Mourinho a câștigat cu Real Madrid un campionat în Spania, o Cupă a Regelui și o Supercupă a Spaniei. De-a lungul carierei, „The Specia One” le-a mai antrenat pe Benfica, Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, AS Roma și Fenerbahce.