Ilie Dumitrescu, uluit: ”Sunt forțe ale naturii pe faza ofensivă”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Paris Saint-Germain - FC Bayern Munchen s-a încheiat 5-4, în turul semifinalelor UEFA Champions League.

TAGS:
Ilie DumitrescuPSGbayernChampions League
Din articol

Marți seară, echipa pregătită de Luis Enrique a primit vizita formației dirijate de Vincent Kompany la Paris, pe ”Parc des Princes”, în prima manșă din ”dubla” semifinalelor de la ”masa bogaților”.

  • Imago1076743162
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ilie Dumitrescu, fost internațional român și actual analist TV, a vorbit despre meciul de la Paris și a evidențiat că PSG și Bayern sunt două forțe ale naturii pe faza ofensivă, de aici venind și cele nouă goluri.

  • Dumitrescu a explicat că ambele echipe riscă, fac presing și se apără extrem de avansat în timpul meciurilor

”Două forțe, două echipe extrem de puternice pe faza ofensivă, cred că cele mai puternice din Europa. Este foarte greu să pui într-o lumină mai puțin bună apărările. Chiar dacă vorbim despre 9 goluri, vorbim despre niște dueluri foarte interesante. Două echipe care se apără ultraavansat, care riscă, care fac presing.

Au alternat momentele foarte bune ale meciului. Un meci senzațional, fiecare acțiune se solda cu o fază periculoasă de gol. Un final de repriză foarte bun, au marcat Olise și Dembele. Au fost câteva momente în care PSG s-a desprins, nu am mai crezut că Bayern va reveni în meci.

Nici Bayern, nici PSG nu ar ajunge în această situație cu alți adversari, pentru că alții nu ar putea să pună atât de multe probleme. Calificarea nu este jucată, se va juca până în ultimele minute. Niște forțe ale naturii pe faza ofensivă”, a spus Ilie Dumitrescu la televiziunea Digi Sport.

PSG - Bayern 5-4

Au fost două reprize incendiare pe ”Parc des Princes” marți seară. Bayern a deschis scorul în minutul 17 prin Harry Kane, care a transformat o lovitură de la 11 metri. Khvicha Kvaratskhelia a restabilit egalitatea în minutul 24, iar Joao Neves a dus scorul la 2-1 în minutul 33.

Înainte de pauză, Michael Olise a egalat în minutul 41. Chiar și așa, PSG a fost cea care a intrat la vestiare cu avantaj, după ce Ousmane Dembele a fructificat cu sânge rece al doilea penalty din meci.

În actul secund, Kvaratskhelia a marcat golul 4 pentru PSG în minutul 56, iar la doar două minute în față, Ousmane Dembele și-a trecut în cont ”dubla”.

Dayot Upamecano și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj în minutul 65, iar Luis Diaz, după o preluare perfectă în urma pasei lui Harry Kane, a închis tabela de marcaj la 5-4.

Publicitate
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!