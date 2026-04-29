VIDEO EXCLUSIV Răzvan Lucescu dezvăluie: ”Asta e marea mea frustrare”

Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul celor de la PAOK Salonic, a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV după finala Cupei Greciei, pierdută în fața celor de la OFI Creta, scor 2-3.

La trei săptămâni după ce și-a pierdut tatăl, marele Mircea Lucescu, Răzvan a avut șansa de a câștiga un nou trofeu ca antrenor al lui PAOK Salonic, unde a cucerit deja două titluri și două Cupe ale Greciei.

După o finală dramatică, decisă în reprizele de prelungiri, OFI Creta a produs surpriza la Volos și i-a ”suflat” trofeul lui PAOK, care era favorită clară înainte de această partidă.

În interviul acordat în exclusivitate pentru PRO TV după finala de la Volos, Lucescu Jr. a dezvăluit care este ”marea sa frustrare” legată de meciul cu OFI Creta.

„La noi nu este vorba doar despre această finală pierdută, este vorba de tot ce ni s-a întâmplat în această ultimă perioadă. A fost, până la un moment dat, până a mijlocul lui februarie, o perioadă de succes, în care lucrurile mergeau foarte bine.

Aveam senzația cu toții că avem în mâini și campionatul și Cupa, mai ales trecând de Panathinaikos în semifinale. Era clar că ne îndreptăm către un final frumos. Am început să avem accidentări foarte multe, situații incredibile. Din exteriorul echipei, dar care totuși au afectat foarte mult echipa. 

Ne-am pierdut siguranța, liniștea, încrederea în ceea ce facem. Am început să jucăm sub o mare presiune, aici e frustrarea mare. Cu tot respectul față de adversar, au câștigat o finală după 39 de ani, au aplicat toate metodele văzute și nevăzute. E meritul lor, și-au dorit foarte mult, și-au atins scopul, dar diferența de valoare este una considerabilă.

Aici e marea mea frustrare, că am jucat contra noastră și am pierdut. Am jucat contra fricii de a eșua. Și asta s-a întâmplat până la urmă, am eșuat. Nu este vorba despre teamă față de adversar, de un meci, dar e vorba de acea teamă că putem să eșuăm”, a spus Răzvan Lucescu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Răzvan Lucescu a scris istorie la PAOK Salonic

Pentru Răzvan Lucescu, ”mandatul” de la PAOK Salonic este cel mai lung din cariera sa și al doilea la echipa patronată de Ivan Savvidis. 

A antrenat pentru prima oară la Salonic în perioada 2017-2018, în care a cucerit un titlu și o Cupă a Greciei, după care a ales să preia Al-Hilal, alături de care a câștigat Liga Campionilor Asiei. 

În 2021 s-a întors la PAOK, unde a strâns deja 252 de meciuri în al doilea mandat. Bilanțul său este impresionant, cu 142 de victorii, 53 de rezultate de egalitate și 57 de înfrângeri.

