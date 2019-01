"Bucurie pentru Simona, respect pentru Venus!" Mihai Mironica, dupa victoria fantastica a numarului 1 mondial

Simona Halep a trecut in 2 seturi de Venus Williams, 6-2, 6-3, in turul 3 de la Australian Open. In optimi va da de Serena Williams.

A fost un meci superb, cu doua invingatoare. Simona Halep, castigatoare pe teren, revenita la anvergura jocului cu care a devenit lidera mondiala. Dar si Venus Williams, fantastica prin anduranta, aflata la acest nivel atat de ridicat cu cateva luni inainte de a implini 39 de ani, performanta in fata careia trebuie, de asemenea, sa ne inclinam.

Nici nu stii de ce sa te bucuri mai intai dupa aceasta partida care ne-a readus in prim-plan o versiune de top a Simonei. Privirea ei plina de hotarare, de incredere, de dorinta de a se arunca asupra adversarei. Serviciul impresionant pentru o jucatoare de 1,68, cu forta, precizie, diversitate si constanta. Primul serviciu a intrat atunci cand era mai mare nevoie, al doilea serviciu nu a mai fost fragil, a adus si el puncte.

Simona ramane acel zid greu de doborat, care se duce dupa fiecare minge, o luptatoare ca din artele martiale. Insistenta ei in defensiva i-a adus, de asemenea, puncte ce pareau aproape imposibil de castigat. Simona a gasit un echilibru intre momentele in care trebuie sa risti si cele in care e mai bine sa stai in joc si sa astepti ca un adversar de 38 de ani sa se sufoce in schimburile lungi.

Simona a primit insa si multe cadouri din partea lui Venus. Sigur, “cadouri” determinate si de modul in care romanca punea presiune cu jocul sau de robot, cu toate elementele bine reglate. Cu sora mai mica, probleme vor fi insa mult mai mari. Suprafata este foarte rapida, iar serviciul sau loviturile de fundul terenului ale Serenei vor veni precum niste rachete sol - sol. Probabil adevarata finala a Simonei la acest Australian Open se va juca inca din optimi.

Sa speram ca piciorul bandajat al Simonei va rezista si ca romanca isi va asuma o doza mai mare de risc pentru a o scoate pe Serena din perimetrul ei in care este invincibila. Mingi trimise la mana acestui colos sunt sinucidere curata. Va fi inca un meci fantastic in care prezentul se va infrunta cu istoria.