Simona Halep s-a inscris la un nou turneu inainte de US Open! Ce program are in SUA

Simona Halep intra in linie dreapta pentru US Open.

Dupa esecul in turul al treilea de la Wimbledon, Simona Halep s-a odihnit in tara pentru turneele din SUA si US Open, ultimul Grand Slam al anului.

Simona a decis sa participe la trei turnee pregatitoare inainte de US Open, la Rogers Cup - Montreal' Cincinnati si New Heaven.

Decizia de a participa la New Heaven a survenit mai tarziu, iar Simona a cerut un wild card, pe care l-a primit imediat.

"Sunt bucuroasa sa ma intorc la Connecticut in aceasta vara si le sunt recunoscatoare organizatorilor pentru aceasta sansa. Am cateva amintiri fericite de cand am castigat titlul in 2013 si intotdeauna m-am bucurat sa joc in fata suporterilor de aici.