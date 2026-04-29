Darren Cahill și Patrick Mouratoglou nu au fost numiți de către Firicel Tomai - primul antrenor din senioratul Simonei Halep - pentru titulatura de „cel mai bun antrenor de tenis din lume.”

În exclusivitate pentru Sport.ro, Tomai l-a ales pe americanul Brad Gilbert (64 de ani) pentru această poziție. În opinia sa, fostul tehnician al lui Andre Agassi merită acest titlu, în ciuda comportamentului autoritar pe care îl afișează în fața jucătorilor pe care îi pregătește.

Brad Gilbert a fost tenismen de top 20 ATP în ambele probe - individual și dublu - și s-a retras cu 20 de trofee cucerite în proba de simplu, dintr-un total de 40 de finale disputate.

„Pentru mine, Brad Gilbert. E un super-psiholog, în schimb, un tip greu de suportat, pentru că este, oarecum, autoritar. El vine, vede tenisul ca pe un orizont fără limite. Vede, undeva, departe.

Vine, ți le spune, tu nu mai știi ce să înțelegi; dacă asculți de el, se leagă lucrurile, nu ajungi unde spune el, dar, și dacă ajungi pe la jumătate, ajungi mai repede decât ceilalți.

Gândește foarte repede, în timp scurt are eficiență ridicată și știe unde să atingă, psihologic, astfel încât să câștigi. Te face să câștigi,” a precizat Firicel Tomai, în emisiunea Poveștile Sport.ro.