Darren Cahill și Patrick Mouratoglou nu au fost numiți de către Firicel Tomai - primul antrenor din senioratul Simonei Halep - pentru titulatura de „cel mai bun antrenor de tenis din lume.”
În exclusivitate pentru Sport.ro, Tomai l-a ales pe americanul Brad Gilbert (64 de ani) pentru această poziție. În opinia sa, fostul tehnician al lui Andre Agassi merită acest titlu, în ciuda comportamentului autoritar pe care îl afișează în fața jucătorilor pe care îi pregătește.
Brad Gilbert, considerat cel mai bun antrenor din lume de către Firicel Tomai
Brad Gilbert a fost tenismen de top 20 ATP în ambele probe - individual și dublu - și s-a retras cu 20 de trofee cucerite în proba de simplu, dintr-un total de 40 de finale disputate.
„Pentru mine, Brad Gilbert. E un super-psiholog, în schimb, un tip greu de suportat, pentru că este, oarecum, autoritar. El vine, vede tenisul ca pe un orizont fără limite. Vede, undeva, departe.
Vine, ți le spune, tu nu mai știi ce să înțelegi; dacă asculți de el, se leagă lucrurile, nu ajungi unde spune el, dar, și dacă ajungi pe la jumătate, ajungi mai repede decât ceilalți.
Gândește foarte repede, în timp scurt are eficiență ridicată și știe unde să atingă, psihologic, astfel încât să câștigi. Te face să câștigi,” a precizat Firicel Tomai, în emisiunea Poveștile Sport.ro.
Andy Murray s-a săturat rapid de „autoritarul” Brad Gilbert
„A lucrat cu Andy Murray. Federația Engleză îi dădea 1,2 milioane, dar, după trei-patru luni, Murray nu s-a mai înțeles cu el.
Federația i l-a transferat pe Gilbert, ca să un piardă banii, unui jucător mai slab, Bogdanovic. Nu știu ce au făcut ulterior, dacă au rupt contractul sau nu, dar rămâne un super-antrenor, pentru mine,” a completat Firicel Tomai, în exclusivitate pentru Sport.ro.
Simona Halep, colaborări de succes cu Tomai, Dobre, Cahill și Mouratoglou
În istoricul celei mai bune jucătoare de tenis pe care a dat-o România vreodată, succesele au fost o normalitate.
Alături de Firicel Tomai, Simona Halep a lăsat în urmă mediocritatea. A pătruns, din afara top 300 mondial, până pe locul 32 WTA, cu șase competiții câștigate în 2013, în circuitul de elită al tenisului feminin.
Darren Cahill a împins-o către primul titlu de mare șlem, pe zgura de la Roland Garros, în 2018, titlu cucerit de la 0-1 la seturi, la un an distanță după ce suferea cel mai dureros eșec al întregii cariere, înfrângere de la set și 3-0 avantaj, în finala aceluiași turneu major.
Împreună cu Daniel Dobre, o vară mai târziu, Simona Halep juca cel mai bun meci al carierei, în finala competiției de mare șlem de la Wimbledon, reușind să îi permită Serenei Williams doar patru game-uri irelevante.
Alături de Patrick Mouratoglou, în faza finală a carierei, Simona Halep a revenit în top 10 WTA pentru o jumătate de an, a cucerit trofeul în Openul Canadei, la Toronto (WTA 1000) și a jucat semifinală în întrecerea de la Wimbledon, în același an, 2022.