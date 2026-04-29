Cel mai probabil, în vară vor exista mișcări de trupe la Dinamo. Mai mulți jucători vor pleca, pe lângă cei care își vor încheia înțelegerile cu ”roș-albii”, dar conducerea clubului plănuiește și o lovitură la nivel administrativ.

Bogdan Lobonț (48 de ani), fostul portar de la Dinamo și fost campion cu ”roș-albii” în sezonul 2006-2007, ar putea reveni la echipă. ”Lobby” a dezvăluit că a purtat deja o discuție cu Andrei Nicolescu, președintele clubului.

Bogdan Lobonț recunoaște: ”A existat o discuție cu Andrei Nicolescu”

Cel mai probabil, este vorba despre un post în conducerea sportivă a clubului, ținând cont că Zeljko Kopic (48 de ani) pare de neclintit și are șanse bune să rămână la Dinamo și din sezonul următor, dacă nu va primi o ofertă tentantă din punct de vedere financiar.

„Într-adevăr, a existat o discuție cu Andrei Nicolescu. În continuare vorbim, dar în acest moment nu vorbim despre o intrare a mea la Dinamo. Da, discuția a fost, nu o neg, nu am niciun interes.

Pur și simplu, în acel moment când am discutat nu a fost momentul potrivit ca eu să mă alătur lor, proiectului Dinamo. De ce? În acel moment am considerat că nu eram pregătit pentru acel pas. Cu siguranță acum sunt mult mai pregătit”, a spus Bogdan Lobonț, potrivit gsp.ro.

CV-ul lui Bogdan Lobonț

Bogdan Lobonț și-a început cariera de antrenor în 2019, în Liga 2, atunci când a preluat-o pe Universitatea Cluj, cu care a jucat barajul de promovarea în primul eșalon. A urmat o perioadă ca secund la echipa națională, apoi ca scouter la AS Roma, fosta sa echipă de club, și ca selecționer al naționalei U20.

În perioada 2023-2024 a lucrat la Rapid, prima echipă din România cu care a câștigat titlul ca jucător. În Giulești a lucrat cu Neil Lennon și Cristiano Bergodi și a fost, pentru o scurtă perioadă de timp, și antrenor interimar.

Ultima sa experiență în fotbal a fost la CSM Olimpia Satu Mare, unde a fost director tehnic.