Fostul fundaș, retras în urmă cu șase ani, locuiește în prezent alături de familia sa în Spania (Alicante), iar recent a decis să-și scoată la vânzare imobilul de lux pe care-l deține în Cluj-Napoca, scrie GSP.ro.
Este vorba despre o vilă cu o suprafață utilă de 240 mp, construită în 2020, care dispune de patru camere și trei băi. În schimbul ei, Goian cere 547.000 de euro.
Lucian Goian și-a scos la vânzare proprietatea de lux
„Proprietatea este complet imprejmuita (gard plasa, lemn si metal pe fundatie), oferind intimitate si siguranta.
Compartimentare:
Parter: living spatios cu bucatarie open space, baie, camara, camera tehnica si garaj
Etaj: 3 dormitoare, 2 bai, dressing si terasa generoasa de 20 mp
Casa beneficiaza de finisaje de top, fiind gandita pentru confort si functionalitate, cu spatii bine organizate si luminoase.
Proprietatea reprezinta o alegere excelenta pentru cei care isi doresc o locuinta moderna, complet echipata, intr-un cadru privat”, este anunțul postat pe Trustimobiliare.ro, care se ocupă de vânzarea proprietății lui Lucian Goian.
Fratele lui Dorin Goian a fost campion cu Dinamo în sezonul 2006-2007, iar în România a mai jucat pentru Foresta Suceava, FC Onești, Ceahlăul Piatra Neamț, Astra Ploiești, FC Brașov și CFR Cluj.
A mai trecut prin China, unde a evoluat în perioada 2012-2015, iar pe finalul carierei a evoluat în India și Australia, timp de patru ani.