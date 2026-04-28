Este vorba despre o vilă cu o suprafață utilă de 240 mp, construită în 2020, care dispune de patru camere și trei băi. În schimbul ei, Goian cere 547.000 de euro.

Fostul fundaș, retras în urmă cu șase ani, locuiește în prezent alături de familia sa în Spania (Alicante), iar recent a decis să-și scoată la vânzare imobilul de lux pe care-l deține în Cluj-Napoca, scrie GSP.ro .

„Proprietatea este complet imprejmuita (gard plasa, lemn si metal pe fundatie), oferind intimitate si siguranta.

Compartimentare:

Parter: living spatios cu bucatarie open space, baie, camara, camera tehnica si garaj

Etaj: 3 dormitoare, 2 bai, dressing si terasa generoasa de 20 mp

Casa beneficiaza de finisaje de top, fiind gandita pentru confort si functionalitate, cu spatii bine organizate si luminoase.

Proprietatea reprezinta o alegere excelenta pentru cei care isi doresc o locuinta moderna, complet echipata, intr-un cadru privat”, este anunțul postat pe Trustimobiliare.ro, care se ocupă de vânzarea proprietății lui Lucian Goian.

Fratele lui Dorin Goian a fost campion cu Dinamo în sezonul 2006-2007, iar în România a mai jucat pentru Foresta Suceava, FC Onești, Ceahlăul Piatra Neamț, Astra Ploiești, FC Brașov și CFR Cluj.

A mai trecut prin China, unde a evoluat în perioada 2012-2015, iar pe finalul carierei a evoluat în India și Australia, timp de patru ani.