Cel care va fi ”alesul” lui Gigi Becali va trebui să îndeplinească obiectivul fixat pentru acest final de sezon: câștigarea barajului pentru Conference League și calificarea echipei în cupele europene, performanță care ar salva, într-o oarecare măsură, sezonul pentru campioana en-titre.

Antrenorul care îl va înlocui pe Rădoi va fi, cel mai probabil, străin. Asta a fost dorința lui Mihai Stoica, managerul general, pe care Gigi Becali o va respecta. În aceste zile, finanțatorul FCSB-ului s-a întâlnit cu Marius Șumudică (55 de ani), dar se pare că fostul rapidist nu va ajunge în curtea rivalei.

Victor Pițurcă: ”Șumudică nu e rău. De ce nu?”

Cu toate acestea, Victor Pițurcă îl vede potrivit pentru postul de antrenor al echipei campioane. ”Ar putea veni foarte bine la FCSB”, spune fostul selecționer, într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro.

„Nu văd care ar fi impedimentul. Am înțeles că au fost niște declarații ale lui Șumudică... ăsta e Șumudică. Chiar dacă spune o vorbă astăzi, a doua zi retractează, așa e el. Nu e un tip rău, ranchiunos și așa mai departe.

De ce nu? Ar putea veni foarte bine la FCSB, știind că Gigi e imprevizibil, doar că trebuie să facă ce-i spune Gigi. Asta e problema”, a spus Victor Pițurcă, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.