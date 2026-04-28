VIDEO EXCLUSIV Ce antrenor vede Victor Pițurcă la FCSB: ”Nu e rău. De ce nu?”

Ce antrenor vede Victor Pițurcă la FCSB: ”Nu e rău. De ce nu?” Superliga
După plecarea lui Mirel Rădoi (45 de ani), Gigi Becali este în căutarea unui antrenor care să încheie sezonul pe banca celor de la FCSB.

Cel care va fi ”alesul” lui Gigi Becali va trebui să îndeplinească obiectivul fixat pentru acest final de sezon: câștigarea barajului pentru Conference League și calificarea echipei în cupele europene, performanță care ar salva, într-o oarecare măsură, sezonul pentru campioana en-titre.

Antrenorul care îl va înlocui pe Rădoi va fi, cel mai probabil, străin. Asta a fost dorința lui Mihai Stoica, managerul general, pe care Gigi Becali o va respecta. În aceste zile, finanțatorul FCSB-ului s-a întâlnit cu Marius Șumudică (55 de ani), dar se pare că fostul rapidist nu va ajunge în curtea rivalei.

Victor Pițurcă: ”Șumudică nu e rău. De ce nu?”

Cu toate acestea, Victor Pițurcă îl vede potrivit pentru postul de antrenor al echipei campioane. ”Ar putea veni foarte bine la FCSB”, spune fostul selecționer, într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro.

„Nu văd care ar fi impedimentul. Am înțeles că au fost niște declarații ale lui Șumudică... ăsta e Șumudică. Chiar dacă spune o vorbă astăzi, a doua zi retractează, așa e el. Nu e un tip rău, ranchiunos și așa mai departe. 

De ce nu? Ar putea veni foarte bine la FCSB, știind că Gigi e imprevizibil, doar că trebuie să facă ce-i spune Gigi. Asta e problema”, a spus Victor Pițurcă, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Marius Șumudică (55 de ani) este liber de contract din luna martie, după mandatul eșuat de la Al-Okhdood, unde a adunat 14 meciuri în două luni. În sezonul precedent, antrenorul a pregătit-o pe Rapid, cu care nu și-a atins obiectivul și a decis să plece.

Gigi Becali a vorbit recent despre posibilitatea ca ”Șumi” să ajungă la echipa sa, dar a exclus din start această variantă, motivând că nu vrea să-și supere fanii.

Mihai Stoica spune că va alege un antrenor străin pentru FCSB

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a transmis ferm că vrea să instaleze un antrenor străin, amenințând chiar cu plecarea în cazul în care Gigi Becali va interveni și va numi un tehnician precum Laurențiu Reghecampf, Marius Șumudică, Toni Petrea sau Nicolae Dică.

"Ce e exclus e ce se scrie prin presă. Am văzut că ba e Reghecampf, ba Șumudică, ba Toni Petrea, ba Dică. Nu, exclus! Toate variantele sunt excluse. Eu vreau să lucrez cu un antrenor străin. Mi-a mers bine cu antrenorii străini - și cu Zenga, și cu Protastov, și cu Elias. Astea sunt ideile mele. Mai departe, Gigi va lua deciziile, dar deocamdată așa văd eu că stau lucrurile

(n.r - întrebat ce va face dacă Gigi Becali va decide să aducă un antrenor român) Atunci, va trebui să aleagă pe cineva din club în locul meu! Nu există un antrenor român în care să am încredere la momentul ăsta. Mă refer la cei care nu sunt sunt sub contract la momentul ăsta", a spus MM Stoica, la Prima Sport.

Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
Gigi Becali, anunț despre următorul antrenor de la FCSB: "A zis că vine din vară, dar eu vreau de acum"
Supercomputerul Opta știe cine va câștiga UEFA Champions League. Toate calculele înainte de cele două semifinale
Pretenții de președinte american la FIFA: cererea lui Gianni Infantino a fost respinsă de oficialii din Vancouver
Scandal intern la FCSB! Titularul amendat de Gigi Becali a apelat la avocați pentru a anula sancțiunea
Emmanuel Macron știe cât se va termina PSG - Bayern Munchen! Pronosticul exact al președintelui Franței
Claudiu Petrila, primul verdict al medicilor după accidentarea care l-a făcut să plângă în hohote la meciul cu Dinamo
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"

Starul FCSB-ului, o dezamăgire imensă pentru arabi, își face bagajele: „Contract reziliat, va fi pus pe liber“

Ianis Hagi, out! Decizia turcilor arată o situație deosebit de gravă

Craiova, drum infernal în Champions League, dacă ia titlul: posibilele adversare din preliminarii

Gigi Becali, anunț despre următorul antrenor de la FCSB: "A zis că vine din vară, dar eu vreau de acum"

Planul lui Gigi Becali pentru banca tehnică: cum vrea să aducă antrenor nou la FCSB



Supercomputerul Opta știe cine va câștiga UEFA Champions League. Toate calculele înainte de cele două semifinale
Ion Țiriac investește o avere într-un spital! Miliardarul, supărat pe statul român
Scandal intern la FCSB! Titularul amendat de Gigi Becali a apelat la avocați pentru a anula sancțiunea
Pretenții de președinte american la FIFA: cererea lui Gianni Infantino a fost respinsă de oficialii din Vancouver
Emmanuel Macron știe cât se va termina PSG - Bayern Munchen! Pronosticul exact al președintelui Franței
Anunțul lui Gigi Becali despre viitorul lui Elias Charalambous: "Pentru cuvintele astea"
Croitoru, despre interesul FCSB: "Doar spusele domnului Becali. Deocamdată acumulez. Vreau să iau licența PRO în Moldova"
Pițurcă nu e impresionat. Mai întâi a vorbit despre personajul-cheie de la națională, apoi a urmat... surpriza!
Victor Pițurcă are un remarcat în naționala României: ”E foarte periculos”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

