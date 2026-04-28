Cel care va fi ”alesul” lui Gigi Becali va trebui să îndeplinească obiectivul fixat pentru acest final de sezon: câștigarea barajului pentru Conference League și calificarea echipei în cupele europene, performanță care ar salva, într-o oarecare măsură, sezonul pentru campioana en-titre.
Antrenorul care îl va înlocui pe Rădoi va fi, cel mai probabil, străin. Asta a fost dorința lui Mihai Stoica, managerul general, pe care Gigi Becali o va respecta. În aceste zile, finanțatorul FCSB-ului s-a întâlnit cu Marius Șumudică (55 de ani), dar se pare că fostul rapidist nu va ajunge în curtea rivalei.
Victor Pițurcă: ”Șumudică nu e rău. De ce nu?”
Cu toate acestea, Victor Pițurcă îl vede potrivit pentru postul de antrenor al echipei campioane. ”Ar putea veni foarte bine la FCSB”, spune fostul selecționer, într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro.
„Nu văd care ar fi impedimentul. Am înțeles că au fost niște declarații ale lui Șumudică... ăsta e Șumudică. Chiar dacă spune o vorbă astăzi, a doua zi retractează, așa e el. Nu e un tip rău, ranchiunos și așa mai departe.
De ce nu? Ar putea veni foarte bine la FCSB, știind că Gigi e imprevizibil, doar că trebuie să facă ce-i spune Gigi. Asta e problema”, a spus Victor Pițurcă, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.
Marius Șumudică (55 de ani) este liber de contract din luna martie, după mandatul eșuat de la Al-Okhdood, unde a adunat 14 meciuri în două luni. În sezonul precedent, antrenorul a pregătit-o pe Rapid, cu care nu și-a atins obiectivul și a decis să plece.
Gigi Becali a vorbit recent despre posibilitatea ca ”Șumi” să ajungă la echipa sa, dar a exclus din start această variantă, motivând că nu vrea să-și supere fanii.
Mihai Stoica spune că va alege un antrenor străin pentru FCSB
Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a transmis ferm că vrea să instaleze un antrenor străin, amenințând chiar cu plecarea în cazul în care Gigi Becali va interveni și va numi un tehnician precum Laurențiu Reghecampf, Marius Șumudică, Toni Petrea sau Nicolae Dică.
"Ce e exclus e ce se scrie prin presă. Am văzut că ba e Reghecampf, ba Șumudică, ba Toni Petrea, ba Dică. Nu, exclus! Toate variantele sunt excluse. Eu vreau să lucrez cu un antrenor străin. Mi-a mers bine cu antrenorii străini - și cu Zenga, și cu Protastov, și cu Elias. Astea sunt ideile mele. Mai departe, Gigi va lua deciziile, dar deocamdată așa văd eu că stau lucrurile
(n.r - întrebat ce va face dacă Gigi Becali va decide să aducă un antrenor român) Atunci, va trebui să aleagă pe cineva din club în locul meu! Nu există un antrenor român în care să am încredere la momentul ăsta. Mă refer la cei care nu sunt sunt sub contract la momentul ăsta", a spus MM Stoica, la Prima Sport.