HALEP IN SEMIFINALE LA WIMBLEDON | "La cum joaca, nu conteaza pe cine are in fata!" CTP, INCANTAT de noua versiune a Simonei! EXCLUSIV

Halep a trecut in doua seturi de Zhang, 7-6, 6-1 si va juca in semifinalele turneului de grand slam de la Wimbledon.

CTP crede ca Simona a ajuns la nivelul inalt de joc din 2018, cand a jucat finala de la Australian Open si a castigat Roland Garros.

CTP e incantat de jocul lui Halep. Jurnalistul ar prefera o intalnire intre Simona si Muchova in semifinale, dar spune ca si Svitolina poate fi invinsa.

"N-as numi revenire ce a facut Simona in primul set. A fost o intelegere, a inteles ce are de facut. In acest turneu, ea este propriul ei antrenor pe teren. Isi face singura on court coaching. S-a intamplat in alte doua meciuri, s-a intamplat si azi. Zhang a inceput cam ca Azarenka, poate chiar mai ascutit. Puncte terminate repede, 2-3 schimburi maximum si gata, lovituri riscante, decisive, care i-au intrat. Simona a inteles atunci ca ce are de facut e sa faca macar un punct lung, cu multe schimburi, pe care sa-l castige, sa o destabilizeze pe Zhang.

|La 4-1 a fost un game lung, putea sa-l castige Zhang. Recuperari extraordinare ale Simonei, a strans pumnul, iar fata chinezoaicei s-a lungit pentru ca i s-a fisurat siguranta in acel moment. In continuare, Simona a reusit sa recupereze si sa trimita multe mingi inapoi, foarte rezistenta in raliu. Chinezoaica a fost silita sa riste si mai mult din teama ca Simona o sa-i scoata oricate mingi ar trimite tare si plasat. A exagerat si a inceput sa trimita mingi afara, mingi trimise lateral, in special, in aut. E semnul fricii ca daca nu da chiar pe linie o sa-i scoata si mingea aceea.

Dupa primul set, meciul n-a mai avut istoric pentru ca Simona nu s-a multumit cu destabilizarea adversarei prin rezistenta ei in raliu. In momentele in care Zhang a slabit ea ritmul putin, fiind confuza, Simona a atacat! A atacat ea, cu minge decisiva, si de cele mai multe ori a facut punct. Zhang se uita disperata spre banca ei tehnica, nestiind ce sa mai faca. Acesta a fost meciul. N-a fost unul usor, dar pot spune ca Simona, in acest moment, a ajuns la nivelul de joc din 2018, cand facea finala la Australian Open si a castigat titlul la Roland Garros.

Nu vreau sa zic nimic despre viitor, despre proiectii, profetii. Sunt superstitios. Urmeaza Muchova sau Svitolina. As prefera-o totusi pe Muchova pentru ca Svitolina mi se pare mai periculoasa. La cum joaca Simona acum, nu prea mai are importanta cine ii sta in fata. Ea este cea care castiga pe mana ei jocurile. Svitolina e jucatoare de top 10, depinde ce zi prinde. Cand are o zi foarte buna, are lovituri agresive, poate sa-ti puna mingea de pe o linie pe alta, fiind foarte greu sa faci ceva. Eu am mare incredere in starea Simonei pe teren. Ea este linistita, are o indarjire relaxata. O vad facand fata unei eventuale sarje, cum s-a intamplat cu Azarenka sau acum cu Zhang. Meciul, in niciun caz, nu va fi decis repede. Un meci cu Svitolina, spun, chiar daca s-ar putea sa inceapa foarte tare. Simona are capacitatea de a reveni de la orice scor si din orice situatie", a spus CTP pentru PRO TV.