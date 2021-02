Gael Monfils a facut ANUNTUL DESPARTIRII de Elina Svitolina pe Instagram: care a fost motivul din spatele deciziei 

Gael Monfils si Elina Svitolina nu mai sunt impreuna intr-o relatie amoroasa.

Gael Monfils se desparte de Elina Svitolina. Relatia amoroasa dintre tenismenul francez si jucatoarea ucraineana va fi intrerupta, potrivit unui anunt facut de acestia pe Instagram.

"Elina si cu mine am decis sa luam o pauza in relatia noastra. Decizia a fost incredibil de dificila, pentru ca inca avem dragoste unul pentru celalalt... dar e vorba despre doi prieteni care realizeaza ca e timpul sa isi ofere spatiu, ajutandu-ne ambii reciproc sa ne traim cele mai fericite si implinite vieti posibile. Nu vom comenta mai mult de atat si va multumim anticipat pentru ca ne respectati intimitatea," a scris Gael Monfils pe Instagram.

Nu este prima data cand Gael Monfils si Elina Svitolina se despart, ei au mai facut-o la inceputul anului 2019, cand au fost separati timp de aproximativ sase luni.

Monfils are parte de greutati in viata profesionala, francezul pierzand in primul tur la Australian Open, al 6-lea turneu consecutiv in care Gael Monfils este eliminat in primul tur. "Nu am nicio incredere in mine. As vrea sa ma trezesc din acest cosmar, dar nu pot. Nu stiu cand se va termina. E greu. Muncesc ca un caine, dar nu functioneaza. De fiecare data cand ies pe teren ma simt judecat. Am pierdut din nou. Nu pot servi, joc prost. Sunt sincer cu mine si stiu ca e un proces care va dura," a afirmat Gael Monfils in fata ziaristilor prezenti la Melbourne.

Problemele lui Monfils nu au lasat-o indiferenta pe Svitolina, care i-a scris numele pe camera de filmat, alaturi de o inima, dupa meciul castigat de ucraineanca in turul inaguural al Openului Australian din acest an.