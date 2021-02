EXCLUSIV | "Asta te afecteaza psihologic rau! Parca spre final voia sa se scape mai repede de meci" CTP explica de ce a pierdut Simona Halep meciul cu Serena Williams 

CTP a sanctionat prestatia slaba la serviciu a Simonei, dar a remarcat si o problema de atitudine inspre finalul jocului.

Cristian Tudor Popescu a identificat serviciul Simonei Halep ca reprezentand una dintre cauzele infrangerii suferite cu Serena Williams. Editorialistul a scos in evidenta greutatea victoriilor psihologice adjudecate de jucatoarea americana in urma retururilor direct castigatoare pe care le executa pe serviciul doi al romancei.

"Serviciul nu i-a intrat, Serena i-a vazut de multe ori serviciul doi, un serviciu doi mai moale si scurt, pe care cea mai buna jucatoare de retur din lume l-a executat fara mila, de multe ori. Punctele astea sunt grele, apasa foarte greu; cand iti adversara iti face punctul direct castigator din serviciul doi, e o pierdere care te afecteaza psihologic rau," a declarat Cristian Tudor Popescu in exclusivitate pentru Pro X.

Nici atitudinea Simonei Halep aratata in sfertul cu Serena Williams nu a fost la cotele dorite, puncteaza jurnalistul in varsta de 64 de ani. Halep nu doar ca nu a riscat mai mult, asumandu-si erorile nefortate inerente intentiilor de a incheia direct castigator schimburile de mingi, ci a oferit senzatia ca vrea sa piarda mai repede meciul, conform spuselor lui CTP.

"Parca in ultima parte a setului doi voia sa se scape mai repede de meci, dar asta este, nu sunt trist, a facut sfert de finala, a pierdut in fata celei mai bune jucatoare din toate timpurile si sunt suporter in meciul Serenei Williams mult mai greu, vreau sa spun, din semifinale cu Naomi Osaka, favorita 1 la castigarea turneului, dupa parerea mea," a adaugat editorialistul in interviul preluat de Mihai Mironica in emisiunea 'Ora exacta in sport, difuzata de Pro X.