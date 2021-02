"A trecut supararea dupa meciul cu Serena Williams!" | Primele reactii ale Simonei Halep la revenirea in tara

Simona Halep a declarat ca i-a trecut supararea dupa esecul cu Serena Williams din urma cu doua zile.

Simona Halep a fost intampinata de tatal sau, Stere Halep la sosirea in Romania, pe Aeroportul International "Henri Coanda" din Otopeni. Numarul 2 WTA a venit imbracata complet in rosu, intr-un echipament asigurat de sponsorul american, Nike.

"N-am apucat sa citesc nimic legat de Serena, nu cred ca se va retrage. A trecut supararea dupa meciul cu Serena, sunt ok acum. Ma bucur ca am facut un rezultat bun, nu este un rezultat mic un sfert de finala la un Grand Slam, primul din an. Serviciul nu m-a ajutat aproape deloc la meciul cu Serena. Am avut o atitudine negativa, nici asta nu m-a ajutat atat de mult. Vreau sa ma odihnesc cateva zile, apoi voi vedea. In mod normal urmeaza turneul de la Dubai," a declarat Simona Halep la revenirea in tara, conform Digi.

"N-a fost nimic diferit la meciul cu Iga Swiatek, a fost o tensiune in plus, pentru ca am pierdut la Roland Garros in modul in care am pierdut, dar am reusit sa joc mult mai bine. Am vorbit cu mai multi sportivi si toti au spus ca a fost o perioada dificila in acele 14 zile de carantina, insa trebuie sa fim recunoscatori ca s-a desfasurat acest Grand Slam. N-a fost usor nici pentru organizatori, iar conditiile au fost bune," a completat Simona Halep.

Halep va pierde 350 de puncte in clasamentul WTA dupa sfertul de finala jucat la Melbourne, intrucat nu si-a egalat performanta de anul trecut, cand a atins faza semifinalelor. Naomi Osaka ar putea sa o depaseasca pe romanca in clasamentul WTA daca va castiga finala cu Jennifer Brady.