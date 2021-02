SANSE MINIME ca Simona Halep sa ramana pe locul 2 WTA: "Cred ca Osaka va castiga finala, datorita experientei!" | Japoneza se poate desprinde la peste 900 de puncte in fata romancei 

Simona Halep ar avea de suferit in clasamentul WTA daca Naomi Osaka va reusi sa castige trofeul la Melbourne.

Pentru ca nu si-a aparat toate punctele castigate anul trecut la Melbourne, cand atinsese faza semifinalelor, Simona Halep va pierde 350 de puncte in clasamentul WTA.

Punctajul romancei va provoca modificari in configuratia top 10 WTA, atat timp cat Naomi Osaka va reusi sa castige finala cu Jennifer Brady. Mai exact, japoneza va face schimb de locuri cu Simona Halep, romanca urmand sa fie clasata pe locul 3 WTA incepand de luni, 22 februarie, cu conditia ca Osaka sa castige Australian Open.

Cat despre scenariile posibile din finala, Simona Halep se asteapta la succesul asiaticei, care ar cobori-o o pozitie in ierarhia mondiala. "Osaka cred ca va castiga datorita experientei, dar si Brady are sansa ei," a declarat Simona Halep la intoarcerea in tara.

Daca va deveni campioana pentru a doua oara la Antipozi, Naomi Osaka va avea 7835 de puncte WTA, in vreme ce punctajul total al Simonei Halep va scadea la 6905, intre cele doua formandu-se astfel un ecart consistent, de 930 de puncte.