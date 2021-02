"WTA are o noua conducatoare", iar aceea nu e Simona Halep: Justine Henin o vede pe Naomi Osaka drept jucatoarea care poate domina tenisul feminin 

Justine Henin este de parere ca Naomi Osaka conduce in prezent ostilitatile in WTA.

"In opinia mea, tenisul feminin are o noua conducatoare. Naomi Osaka are capacitatea; a dus tenisul la o alta dimensiune," a afirmat Justine Henin, idolul Simonei Halep.

Naomi Osaka va avea sambata-dimineata sansa de castiga al patrulea Grand Slam al carierei, peformanta greu de atins pana la varsta de numai 23 de ani. Cat despre Serena Williams, Justine Henin, mai tanara cu un an decat sportiva din America admite:

Justine Henin. "To me, women’s tennis has a new boss, Naomi Osaka has this capacity, she has taken another dimension." — José Morgado (@josemorgado) February 18, 2021

"Eu nu m-as putea vedea jucand o semifinala de Grand Slam acum. Nicio sansa! O admir cu adevarat pe Serena pentru motivatia ei. Sigur ca vrea sa doboare recordul, sigur ca acum este mama, s-a schimbat si probabil este mai emotiva ca in trecut. Nu mai este atat de tanara, dar inca joaca la acest nivel, ceea ce este extraordinar. A jucat semifinale la US Open, a fost mai pregatita psihic aici si avea asteptari. De asta este dezamagita, fiindca simte ca joaca mai bine, insa si celelalte jucatoare devin mai bune. Cand vezi in ce forma fizica pot fi jucatoarele tinere, cat de pregatite sunt, evident ca devine din ce in ce mai greu pentru Serena, dar niciodata nu trebuie sa o scoatem din discutie. Atunci cand isi doreste ceva, mereu va fi dificil pentru adversara ei, chiar daca ii va fi tot mai greu Serenei," a spus Justine Henin in exclusivitate pentru Eurosport.

"Serena a avut un impact mare asupra celorlalte jucatoare in urma cu 10 ani. Ne era frica sa jucam contra ei, era impresionanta si castiga mult. Nu spun ca motivatia ei a scazut, dar viata ei s-a schimbat. Este mai matura si are si alte obiective in viata. Fizic era atunci la un nivel mai bun, dar acum are 39 de ani. Este extraordinar ce poate face in continuare fizic si mental. Tenisul s-a schimbat, devine tot mai rapid iar acum jucatoarele stiu cum o pot invinge pe Serena. Va fi tot mai greu pentru ea," a completat belgianca pentru aceeasi sursa.