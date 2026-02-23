Oltenii au profitat de înfrângerea lui Dinamo din această etapă, scor 2-1 cu Rapid, și s-au distanțat la patru puncte în fruntea Superligii, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat.

Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, a rămas impresionat de jocul prestat de echipa lui Filipe Coelho, pe care o consideră principala favorită la câștigarea titlului.

Ilie Dumitrescu: ”Craiova are prima șansă la câștigarea campionatului”

”O evoluție solidă. Este o echipă puternică și are un lot numeric valoros. În momentul în care în minutul 61 ai două rezerve de lux Nsimba și Baiaram care intră, plus Crețu la Băluță. Vorbim de 3 jucători de top. Nu foarte multe echipe au un lot numeric valoros. Plus c lipsesc Cicâldău și Romanchuk.

E diferență foarte mare. Pe lângă că are rezultate, și jocul echipei este foarte bun. Am văzut la meciul cu Dinamo și am spus că arată foarte bine. Un joc foarte bine pus la punct. Au o dinamică foarte bună pe faza ofensivă cu schimbul ăsta de locuri între Etim și Bancu pe stînga, Matei și Mora. Anzor este un jucător excelent acolo în fața fundașilor, Băluță e un jucător echilibrat.

Assad îți câștigă meciul cu FCSB cu o acțiune senzațională, Nsimba îți intră acum și dă gol. E o echipă puternică și din punctul meu de vedere are prima șansă să câștige campionatul”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Universitatea Craiova a ajuns la 56 de puncte și se poate lăuda cu cel mai bun atac (50 de goluri marcate), dar și cu cel mai bun golaveraj (+25) din campionatul nostru.

În ultimele două etape, oltenii vor juca pe teren propriu cu Metaloglobus, iar apoi în deplasare cu Rapid, echipă aflată pe locul trei, la egalitate cu Dinamo.