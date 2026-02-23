Golurile „tunarilor” au fost marcate de Eze (32, 61) și Gyokeres (47, 90+4), în timp ce pentru Spurs a punctat Kolo Muani, în minutul 34.

Internaționalul român Radu Drăgușin a fost integralist. Fundașul a avut o primă repriză solidă, cu o respingere de pe linia porții și mai multe intervenții importante, însă în partea secundă a greșit la faza care a precedat golul de 3-1.

Igor Tudor, discurs fără menajamente: „Trebuie să ne uităm în oglindă”

La conferința de presă, Igor Tudor a recunoscut superioritatea adversarului și a criticat atitudinea echipei sale.

„Diferența dintre echipe a fost mare, prea mare. Arsenal a fost mult peste noi. Trebuie să schimbăm mentalitatea echipei, iar singura soluție este munca. Lipsa de încredere se vede clar. Sunt foarte trist, foarte supărat.

Medicamentul este să ne uităm în oglindă, fiecare dintre noi, și să muncim serios pentru a schimba lucrurile. Arsenal este probabil cea mai bună echipă din lume în acest moment, dar nu putem folosi asta ca scuză”, a spus Tudor.

Tehnicianul croat a mers și mai departe și a tras un semnal de alarmă clar.

„În acest moment, echipa este plină de probleme. Trebuie să muncim zi de zi și să fim mai agresivi și mai compacți. Avem nevoie de timp, dar trebuie să schimbăm mentalitatea”, a adăugat antrenorul lui Spurs.

Tottenham ocupă locul 16 în clasament și are doar patru puncte peste zona retrogradării. De la începutul lunii noiembrie, Spurs au câștigat doar două dintre ultimele 18 meciuri de campionat.