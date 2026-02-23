Florin Maxim, câștigător al Cupei cu Corvinul: "Dacă ajunge în play-off, FCSB va fi o opțiune pentru titlu"

Florin Maxim și Corvinul sunt pe primul loc în Liga a doua, neînvinși în primele 17 etape. Câștigător al Cupei României cu hunedorenii în 2024, antrenorul a avut mai multe oferte din Liga 1, printre care și una de la Dinamo.

Aflat aproape de promovare cu echipa lui, Maxim urmărește, logic, desfășurarea Superligii din România, așa că l-am chestionat în legătură cu echipele care îi plac cel mai mult din primul eșalon.

„Mi-a plăcut FC Argeș, a avut momente bune. Botoșani a avut și ea momente bune de joc, Craiova mi-a plăcut, este o echipă solidă. Sunt mai multe echipe bune”. Tehnicianul corviniștilor nu vede deocamdată o favorită certă la titlu: „Nici nu se știu echipele din play-off. Orice echipă de la locul 10 în sus poate prinde play-off-ul, sunt meciuri disputate. Dacă ar intra și FCSB-ul, cu lotul pe care îl are și cu numele pe care le are în componență, eu zic că și ea ar deveni o opțiune, nu știu dacă favorită. Echipe mature sunt U Cluj și Craiova”.

Florin Maxim, despre FCSB

FCSB se află pe locul 10, cu 40 de puncte, și joacă luni acasă cu Metaloglobus.

L-am rugat pe Maxim să detalieze opinia sa despre FCSB: „Ei sunt capabili să câștige împotriva oricărei echipe din campionatul nostru. Chiar dacă nu sunt într-o formă bună, în orice moment pot să-ți câștige un meci. Dacă vor câștiga aceste trei jocuri pe care le mai au, eu zic că le va crește și moralul, că poate și asta le-a lipsit.

Nu au legat victoriile și, în momentul în care nu legi victoriile, deja apare incertitudinea. Lot au și jucători buni sunt, antrenori buni au, adică sunt toate premisele pentru performanță, condiții sunt”. Antrenori buni? Maxim spune că „ei (n.r. - Charalambous și Pintilii) antrenează lotul ăsta. Eu zic că oamenii sunt pricepuți, ei au făcut rezultatele din ultimii doi ani”.