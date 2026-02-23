GALERIE FOTO Fotbal în bikini! Romy Tahis, fan favourite în sportul care îi dă gata pe americani

Fotbal în bikini! Romy Tahis, fan favourite în sportul care îi dă gata pe americani Sporturi
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Romy Tahis a devenit una dintre cele mai cunoscute prezențe din fotbalul american feminin în bikini.

TAGS:
Romy Tahisfotbal in bikini
Din articol

Originară din Chile și stabilită în Mexic, sportiva joacă pentru Legionarias Show Time, una dintre cele mai populare echipe din această nișă.

Pe lângă activitatea din teren, Romy Tahis este extrem de activă pe rețelele sociale, unde postează imagini din timpul meciurilor, antrenamentelor și ședințelor foto. Aparițiile sale atrag mii de reacții.

Romy Tahis, fan favourite în sportul care îi dă gata pe americani

Legionarias Show Time activează de mai mulți ani în competițiile de fotbal american feminin din Mexic și a reușit să își construiască o comunitate importantă de fani.

  • 563485777 18531016201040427 4142859307456835049 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Una dintre cele mai importante performanțe recente este titlul de vicecampioană în liga LoFax Primavera 2025.

Fotbalul american în bikini este extrem de popular în anumite zone din America, în special în Mexic și SUA. Meciurile sunt reale, cu tackle-uri și faze spectaculoase, dar organizatorii pun accent și pe entertainment.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă
Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă
ARTICOLE PE SUBIECT
În ciuda calculelor, SUA învinge Canada în prelungiri și câștigă aurul olimpic în hochei pentru prima dată, din 1980
În ciuda calculelor, SUA învinge Canada în prelungiri și câștigă aurul olimpic în hochei pentru prima dată, din 1980
Florin Maxim, câștigător al Cupei cu Corvinul: "Dacă ajunge în play-off, FCSB va fi o opțiune pentru titlu"
Florin Maxim, câștigător al Cupei cu Corvinul: "Dacă ajunge în play-off, FCSB va fi o opțiune pentru titlu"
Doi candidați pentru a prelua naționala după retragerea lui Mircea Lucescu: „Muncește foarte mult!”
Doi candidați pentru a prelua naționala după retragerea lui Mircea Lucescu: „Muncește foarte mult!”
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a răbufnit după meciul care o poate duce pe FCSB în play-out: ”N-am văzut așa ceva în viața mea”
Gigi Becali a răbufnit după meciul care o poate duce pe FCSB în play-out: ”N-am văzut așa ceva în viața mea”
Cristi Chivu, elogiat de Daniele Adani: „Nu mai are cum să piardă campionatul”
Cristi Chivu, elogiat de Daniele Adani: „Nu mai are cum să piardă campionatul”
Harry Kane i-a dat răspunsul Barcelonei
Harry Kane i-a dat răspunsul Barcelonei
Sportul, mai mult decât un joc: Olimpiada de Iarnă s-a încheiat cu un moment viral, care a frânt inimile a milioane de oameni
Sportul, mai mult decât un joc: Olimpiada de Iarnă s-a încheiat cu un moment viral, care a frânt inimile a milioane de oameni
Plecat de la FCSB în iarnă, Adrian Șut s-a întâlnit cu o față familiară în Golf: „A venit la mine după meci”
Plecat de la FCSB în iarnă, Adrian Șut s-a întâlnit cu o față familiară în Golf: „A venit la mine după meci”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

OUT de la FCSB! Charalambous a făcut anunțul

OUT de la FCSB! Charalambous a făcut anunțul

S-a încins lupta la play-off! Ce șanse are FCSB să prindă TOP 6 după FC Argeș - Farul 1-0

S-a încins lupta la play-off! Ce șanse are FCSB să prindă TOP 6 după FC Argeș - Farul 1-0

Englezii au tras imediat concluzia despre Radu Drăgușin: cum l-au descris după 1-4 cu Arsenal + ce notă a primit

Englezii au tras imediat concluzia despre Radu Drăgușin: cum l-au descris după 1-4 cu Arsenal + ce notă a primit

Cum ajunge George Pușcaș la Dinamo! Transferul dorit de atacant a picat

Cum ajunge George Pușcaș la Dinamo! Transferul dorit de atacant a picat

Chivu, în delir: Inter e ca și campioană după încă un rezultat incredibil în Serie A!

Chivu, în delir: Inter e ca și campioană după încă un rezultat incredibil în Serie A!



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a răbufnit după meciul care o poate duce pe FCSB în play-out: ”N-am văzut așa ceva în viața mea”
Gigi Becali a răbufnit după meciul care o poate duce pe FCSB în play-out: ”N-am văzut așa ceva în viața mea”
Cristi Chivu, elogiat de Daniele Adani: „Nu mai are cum să piardă campionatul”
Cristi Chivu, elogiat de Daniele Adani: „Nu mai are cum să piardă campionatul”
Plecat de la FCSB în iarnă, Adrian Șut s-a întâlnit cu o față familiară în Golf: „A venit la mine după meci”
Plecat de la FCSB în iarnă, Adrian Șut s-a întâlnit cu o față familiară în Golf: „A venit la mine după meci”
Harry Kane i-a dat răspunsul Barcelonei
Harry Kane i-a dat răspunsul Barcelonei
Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00) | Gata să semneze cu Dinamo! George Pușcaș, primele declarații: „Singurul plan pe care îl am”
Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00) | Gata să semneze cu Dinamo! George Pușcaș, primele declarații: „Singurul plan pe care îl am”
CITESTE SI
„Degustătorul de brânzeturi scumpe”. Cum a fost prins un pensionar mâncând de pe rafturile unui supermarket din Italia

stirileprotv „Degustătorul de brânzeturi scumpe”. Cum a fost prins un pensionar mâncând de pe rafturile unui supermarket din Italia

Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă

stirileprotv Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă

Sute de șoferi vor primii inapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare, într-un oraș din Australia

stirileprotv Sute de șoferi vor primii inapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare, într-un oraș din Australia

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!