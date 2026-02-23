Originară din Chile și stabilită în Mexic, sportiva joacă pentru Legionarias Show Time, una dintre cele mai populare echipe din această nișă.

Pe lângă activitatea din teren, Romy Tahis este extrem de activă pe rețelele sociale, unde postează imagini din timpul meciurilor, antrenamentelor și ședințelor foto. Aparițiile sale atrag mii de reacții.

Romy Tahis, fan favourite în sportul care îi dă gata pe americani

Legionarias Show Time activează de mai mulți ani în competițiile de fotbal american feminin din Mexic și a reușit să își construiască o comunitate importantă de fani.