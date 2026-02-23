CFR Cluj a câștigat și meciul cu Petrolul din ultima etapă, scor 2-1, și a ajuns la nouă victorii consecutive în Superligă. Echipa lui Daniel Pancu este acum pe locul cinci și are șanse mari să prindă play-off-ul, chiar dacă părea ”condamnată” la play-out acum câteva luni.

Ardelenii au 47 de puncte și s-au apropiat amenințător de podiumul din Superligă. Rapid și Dinamo au câte 52 de puncte, iar liderul Universitatea Craiova a adunat 56 după 28 de etape.

Andrei Nicolescu: ”CFR pare de pe altă planetă”

Andrei Nicolescu e impresionat de munca depusă de Daniel Pancu la CFR Cluj și spune că echipa sa este ”de pe altă planetă”. Dinamo va întâlni CFR-ul chiar în ultima etapă din acest sezon regulat, în deplasare.

„Acum stăteam și mă uitam din perspectiva asta. Cu FC Argeș va fi foarte dificil, pentru că probabil va fi meciul lor de confirmare pentru play-off. Iar cu CFR nici nu știu ce să mai zic.

Pare o echipă de pe altă planetă în momentul ăsta. Nouă victorii consecutive. Nici nu știu ce echipă a mai reușit așa ceva și ce s-a întâmplat cu echipa aia după într-o stagiune. I-am zis lui Pancu să-i fie bine și să reușească, dar după meciul cu noi și s-a întâmplat”, a spus Nicolescu, la Fanatik.ro.

Seria celor nouă victorii ale CFR-ului reprezintă o raritate pentru campionatul nostru. Iar ca să vedem când au mai avut clujenii o asemenea perioadă de vis, trebuie să ne întoarcem în timp. Până în 2021.

Atunci, sub comanda lui Dan Petrescu, formația din Gruia a avut nouă meciuri câștigate la rând, între 25 octombrie 2021 – 19 decembrie 2021. La capătul acelui sezon, 2021-2022, CFR a și cucerit titlul. Dar cu mari emoții, la doar un punct de FCSB, după terminarea play-off-ului.

CFR Cluj, nouă victorii succesive cu Daniel Pancu în campionat: