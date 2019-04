FRANTA ROMANIA FED CUP | Simona Halep deschide drumul Romaniei catre finala! Reactie FABULOASA a spectatorilor romani! VIDEO

Simona Halep s-a impus in meciul cu Kristina Mladenovic (scor 3-6, 1-6) si deschide drumul Romaniei catre finala FED Cup. Romanca a avut parte de un meci intens, insa a reusit sa isi impuna jocul in fata reprezentantei Frantei.

Fanii romani au creat o atmosfera incredibila in Franta, iar Simona a fost intens incurajata de acestia. La finalul partidei, suporterii veniti din Romania au continuat sa domine ambianta din interiorul arenei din Rouen.

Simona Halep brings the first point for Romania! pic.twitter.com/JFlqFoX0mg