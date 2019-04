Franta - Romania, FED Cup | Promisiunea facuta de presedintele FRT! Tratament REGAL pentru Simona Halep si echipa daca vor castiga finala! VIDEO

Echipa de FED Cupa a Romaniei merge in Franta sambata viitoare pentru o semifinala istorica.

Echipa Romaniei de FED Cup are sansa uriasa de a castiga FED Cup, cea mai importanta comeptitie intertari din tenisul feminin. Echipa condusa de Simona Halep a trecut de Cehia, detinatoarea trofeului, iar acum se bate cu Franta pentru un loc in marea finala. In cealalta semifinala, Australia se intalneste cu Belarus.

Presedintele FRT, George Cosac, le-a promis fetelor ca le va pune la dispozitie un avion privat la intoarcerea spre casa daca vor reusi sa castige trofeul. Cosac anunta ca se tine de promisiune, chiar daca o finala posibila este in Australia.



"Sigur nu va fi un meci usor. Eu le-am spus apropiatilor ca avem 51 la suta sanse . Au o echipa echilibrata . Am vazut ca va veni si Garcia si Mladenovici. Vor avea o echipa extrem de omogena. 10. Noi ne bazam pe Simona, ne bazam pe fetem pe echipa de dublu, dar va trebui sa luam in calcul publicul din Franta care este extrem de zgomotos un public cunoscator si care stie cind sa te sicaneze sau stie cind sa-si incurajeze sportivii favoriti", a declarat George Cosac.

"Legat de aceasta promisiune, daca ele vor castiga, cu siguranta va trebui sa le indeplinim orice dorinta: avion privat la Bucuresti", a mai spus Cosac.