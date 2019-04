OFICIAL: Federatia a anuntat unde se joaca Romania - Spania! Meciul e IN DIRECT la PRO TV, pe 5 septembrie

Se asteapta din nou 55 000 de oameni la un meci al Romaniei!

Partida cu Spania din preliminariile Campionatului European va avea loc pe 5 septembrie, de la 21:45, pe National Arena. Federatia e obligata sa joace cel putin 3 meciuri din calificari pe cel mai mare stadion al tarii, conform prevederilor UEFA.

Ultimul joc disputat pe National Arena de Romania a fost pe 31 octombrie 2018, contra Serbiei (0-0), in Nations League. Romania mai are doua deplasari pana in septembrie, cu Norvegia si Malta.



Revansa contra Maltei se va disputa pe 8 septemprie, la Ploiesti.

S-au jucat:

23 martie: Suedia – România 2-1 (Quaison 33, Claesson 40 / Keșerü 58), Malta – Feroe 2-1 (Nwoko 13, S. Borg 77-pen. / J. Thomsen 90+8), Spania – Norvegia 2-1 (Rodrigo 16, Ramos 71-pen. / King 65-pen.)

26 martie: România – Feroe 4-1 (Deac 26, Keșerü 29, 33, Puşcaş 63 / V. Davidsen 40-pen.), Norvegia – Suedia 3-3 (Johnsen 41, King 59, Kamara 90+7 / Claesson 70, Nordtveit 86-autogol, Quaison 90+1), Malta – Spania 0-2 (Morata 31, 73)

Programul următoarelor meciuri:

7 iunie 2019: Feroe – Spania, Norvegia – România, Suedia – Malta (ora 21:45)

10 iunie 2019: Feroe – Norvegia, Malta – România, Spania – Suedia (ora 21:45)

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, România – Spania (ora 21:45)

8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), România – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45)

12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45)

La EURO 2020 se califică direct primele două clasate în fiecare grupă preliminară.

