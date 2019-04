Tactica adoptata de Simona Halep pentru a redeveni LIDER MONDIAL si pentru a castiga Fed Cup cu Romania: se pregateste cu psihologul lui Murray

Halep merge la psiholog in State ca sa redevina numarul 1 si sa castige Fed Cup cu Romania.

Ministrul Sportului, Bogdan Matei, vine joi, de la 10:45, la ORA EXACTA IN SPORT!

Halep colaboreaza cu psihologul care a mai lucrat si cu Murray: "M-a ajutat foarte mult si consider ca am progresat si emotional si in viata de zi cu zi!"

Inainte sa-si apere trofeul la Roland Garros, Halep merge sa bata Franta in Fed Cup: "Ar insemna un moment unic ar insemna o performanta deosebita!".



Tiriac nu o scapa din ochi pe Halep la antrenamente.

Sunt probleme la Federatia de tenis, care nu mai primeste bani de la minister de un an si jumatate: "Cred ca Federatia Romana de Tenis ar trebui recunoscuta de catre Guvern si finantata pentru ca cei care sufera sunt juniorii"