Roxana Maracineanu, pusa in dificultate! Cu cine va tine ministrul sportului din Franta la meciul de FedCup: "Pai, va dati seama ca nu pot sa va dau alt raspuns!"

E romanca si e sefa sportului in Franta.

Roxana Maracineanu tine cu frantuzoaicele la duelul de la tenis, din FedCup ! In 2000, o romanca i-a luat aurul olimpic!

Roxana Maracineanu e minstrul sportului in Franta si vrea sa-si faca timp sa o vada pe Halep, la meciul din FedCup cu Franta!

"Pai va dati seama ca ministra sportului francez nu pot sa va dau alt raspuns decat Franta", a raspuns Maracineanu cand a fost intrebata cu vine va tine la meciul de Fed Cup.

Roxana a trait 9 ani in Romania. La Sydney, Maracineanu a pierdut aurul in fata Dianei Mocanu.



"M-a batut o romanca pentru ca eu ma consideram si m-am considerat tot timpul o inotatoare franceza! Cand m-am urcat pe podium si am auzit imnul romanesc am zis: 'Uau, pana la urma am un noroc foarte mare!'. Inima mea era foarte bucuroasa!", a declarat Maracineanu.