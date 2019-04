Razvan Burleanu intervine in scandalul dintre FCSB, Astra si Craiova! "Este o greseala" Ce a spus presedintele Federatiei!

Craiova a depus memoriu impotriva celor de la FCSB si Astra Giurgiu.

Gigi Becali a imprumutat clubul Astra Giurgiu cu 300.000 de euro, iar oficialii de la Craiova au depus un memoriu impotriva celor doua formatii. Liga Profesionista de Fotbal a intervenit si a garantat imprumutul cu drepturile TV, insa presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a criticat decizia.

"Imi permit sa spun ca este o greseala ceea ce a facut Liga Profesionista de Fotbal, in sensul in care atata timp cat ai o decizie pe rolul unei instante nu ai voie sa intervii ca for organizator, atata timp cat ei trebuie sa reprezinte in momentul de fata atat Craiova, cat si FCSB si Astra.

De aceea, noi, ca federatie, ca administratie niciodata nu ne vom exprima atat timp cat nu avem o decizie definitiva", a spus Razvan Burleanu pentru TelekomSport.

Prima reactie din partea Ligii Profesioniste in cazul imprumutului oferit de Gigi Becali pentru Astra!

"Referitor la declaratiile domnului Gigi Becali din data de 2 aprilie 2019, facute in spatiul public, cu privire la cazul aparut intre FC FCSB si Astra Giurgiu, Liga Profesionista de Fotbal subliniaza faptul ca, in virtutea principiului libertatii contractuale precum si a prevederilor articolelor 1566 si urmatoarele din Codul Civil, un club de fotbal poate cesiona catre alt club o creanta viitoare fata de LPF, independent de un eventual acord al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Mai mult decat atat, odata notificata cu privire la cesiunea de creanta intervenita, Liga Profesionista de Fotbal este obligata sa plateasca sumele care fac obiectul cesiunii de creanta direct catre clubul cesionar, neavand vreo posibilitate legala de a refuza recunoasterea cesiunii intervenite intre cele doua cluburi, intrucat LPF are calitatea unui simplu tert fata de contractul incheiat.

Precizarile de mai sus inlatura orice speculatii neavenite pe marginea faptului ca LPF ar fi in postura de a aproba sau refuza incheierea cesiunilor de creanta de catre cluburile membre", scrie in comunicatul de presa transmis de LPF.

Gigi Becali, imprumut cu dobanda uriasa pentru un club din Liga 1! Dezvaluirile patronului de la FCSB!

Oficialii de la Craiova cer ca meciul Astra Giurgiu 0-2 FCSB sa fie investigat de Comisia de Disciplina. Acestia sustin ca imprumutul oferit de Gigi Becali catre clubul condus de Ioan Nicuale ar fi influentat rezultatul final al partidei.

"Toate imprumuturile au fost date cu dobanda. Cea mai mare din cate se putea. Am luat banii, dar i-am luat cu dobanda. 20% pe an e dobanda, noi am luat pentru 3 sau 4 luni cateva mii de euro. Am dat cu dobanda, credeti-ma! Tocmai pentru a nu exista discutii", a spus Gigi Becali pentru DigiSport