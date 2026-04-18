Sorana Cîrstea (36 de ani, 26 WTA) s-a retras din turneul WTA 250 de la Rouen (Franţa), dotat cu premii totale de 246,388 de euro, înaintea semifinalei de sâmbătă, cu ucraineanca Veronika Podrez.

Cîrstea, a doua favorită, a acuzat o accidentare la piciorul stâng, potrivit site-ului WTA. Potrivit Agerpres, Sorana rămâne cu un cec de 12,331 de euro şi 98 de puncte WTA pentru evoluţia sa.

Podrez (19 ani, 209 WTA) va juca prima sa finală în circuitul WTA contra compatrioatei Marta Kostyuk, principala favorită, care a dispus în semifinale de germanca Tatjana Maria: 6-3, 6-0.