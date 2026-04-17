Sorana Cîrstea (26 WTA) vrea neapărat ca ultimul ei sezon, în circuitul WTA, să fie unul memorabil!

După ce a triumfat la ultima ei apariție, în România, la Transylvania Open 2026, acum „Sori“ e pe punctul de a câștiga titlul, la Rouen (WTA 250). Aici, vineri, Cîrstea a trecut de unguroaica Anna Bondar (28 de ani, 65 WTA): 7-6, 6-2.

Grație acestui succes din sferturi, Sorana a avansat, în semifinale, unde o așteaptă ucraineanca Veronika Podrez (19 ani, 209 WTA).

Pentru accederea în careul de ași, Cîrstea și-a asigurat un cec, în valoare de 10,723 de euro. La Rouen, campioana va fi recompensată cu 32,513 de euro, iar finalista va primi 19,239 de euro.