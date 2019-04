Comentam impreuna KRISTINA MLADEVONIVC - SIMONA HALEP pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

Cei 2.000 de fani romani au creat o atmosfera incredibila inaintea meciului dintre Mladenovic si Halep.

Suporterii romani au aruncat practic sala in aer in timpul intonarii imnului. "Desteapta-te, romane!", cantat din 2.000 de piepturi i-au redus pe francezi la tacere in propria sala.

Imaginile sunt cu adevarat impresionante!

