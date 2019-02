FRANTA - ROMANIA FED CUP | Federatia incearca sa convinga Franta sa joace semifinala in Romania! "Stim la ce sa ne asteptam daca jucam la ei acasa"

Romania va juca tot in deplasare semifinala cu Franta din Fed Cup.

Romania a reusit sa se califice in semifinalele Fed Cup dupa o lupta incredibila cu Cehia, campioana mondiala.

Simona Halep, Irina Begu, Monica Niculescu, Mihaela Buzarnescu si Ana Bogdan au castigat cu 3-2 duelul cu cehoaicele la Ostrava.

Fetele ar urma sa joace tot in deplasare si meciul cu Franta din semifinale, asa cum a stabilit ITF de la inceputul competitiei. Totusi, George Cosac, presedintele Federatiei Romane de Tenis a dezvaluit ca a trimis un fax catre ITF, pentru a cere desfasurarea semifinalei in Romania.

"Am stiut de la inceput ca echipa noastra va juca toate meciurile in deplasare. M-am uitat pe lista cu potentiali adversari si cu toti am fi jucat pe terenul adversarilor. Noi am trimis ieri un fax, cand ne intorceam de la Ostrava, in care ne-am declarat disponibilitatea sa organizam semifinala.

Ideea este ca in acel weekend este Pastele catolic si ei stiu faptul ca sunt vacante, oamenii pleaca... Asa ca ar exista o mica sansa pe care noi incercam sa o speculam", a spus George Cosac la Digisport.

Presedintele FRT a vorbit si despre atmosfera incarcata careia fetele vor fi nevoite sa ii tina piept in Franta.

"Stiu la ce sa ne asteptam acolo. Am avut posibilitatea sa vedem si stim ce se intampla la meciurile din Franta. De foarte multe roi, arbitrul de scaun trebuie sa intervina pentru ca meciul sa se poata disputa in conditii de fair play.

Daca francezii vor alege sa joace pe zgura, atunci probabil ca se va alege o arena din sud, iar daca vor alege sa joace in sala, probabil ca vom merge la Paris", a spus Cosac.