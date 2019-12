Anuntul de ULTIMA ORA a lui Ion Tiriac: "Daca nu este gata calea ferata, nu se mai tine Campionatul European!" VIDEO

Ion Tiriac a fost prezent la un eveniment care s-a desfasurat la patinoarul sau.

Omul de afaceri a vorbit despre Campionatul European din 2020, ironizand organizatorii din cauza unui proces. Conform lui Ion Tiriac, avocatii celor care se ocupa de constructia caii ferate sau ai guvernului sustin ideea ca Romania ar putea pierde organizarea turneului daca nu este gata la timp calea ferata care leaga Aeroportul Otopeni de Bucuresti.

"Nu am investit in hochei, este un mizilic. Totusi, in Bucuresti, daca ma compar cu Budapesta sau cu Sofia, noi nu avem un patinoar. Se fac proiectii aici pentru marea cale ferata.

Nu stiu daca ati aflat, este un contract inteligent facut de un guvern de acum 3 ani. O sa fie gata in septembrie 2020. La procesul de luni, avocatii constructorului sau guvernului au mentionat ca daca nu se face aceasta cale ferata, nu se mai tine Campionatul European.

Ar trebui sa ne trezim putin. Sa fim seriosi, sunt 3 meciuri. Habar nu avem cine va juca aceste meciuri. Speram sa se califice Romania sa joace unul din aceste meciuri aici, insa cand spui ca se va termina calea ferata in septembrie si apoi spui ca nu se joaca Campionatul European daca nu este gata calea ferata, tinand cont ca turneul se joaca in iunie.

Despre ce vorbim? Ori ne ia toata lumea de prosti, ori putem sa luam noi prostii si sa ii dam afara de unde nu le este locul", a declarat Ion Tiriac.