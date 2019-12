Ion Tiriac despre ce va face Simona Halep in 2020: "Poate sa castige patru Grand Slam-uri sau poate sa iasa in primul tur la toate." 

Ion Tiriac prevesteste un sezon 2020 imprevizibil pentru Simona Halep.

Ion Tiriac este preocupat de rezistenta fizica a Simonei Halep inaintea startului sezonului 2020. Miliardarul roman a afirmat ca rezultatele Simonei Halep din urmatoarea stagiune vor depinde in mare proportie de modul in care corpul numarului 4 WTA va reactiona la multitudinea de socuri la care va fi supus.

Tiriac a explicat in cadrul aceluiasi interviu motivul pentru care Simona Halep s-a deplasat in Dubai pentru a efectua presezonul, acuzand din nou lipsa infrastructurii romanesti in tenis.

Ion Tiriac: "Simona Halep s-a dus in Dubai pentru ca in Romania nu exista niciun teren unde se poate antrena."



"Eu cred ca poate sa castige patru Grand Slamuri, poate sa piarda in primul tur la patru Grand Slamuri. Banuiesc si sper ca ramane in primele cinci fara niciun fel de problema. Nu depinde de Simona Halep, ci de fizicul Simonei," a fost declaratia suprinzatoare facuta de Tiriac.

"Vreau sa spun ca Simona s-a dus in Dubai pentru ca in Romania nu exista un singur teren unde sa se poata antrena. Nu a gasit nimic mai aproape. Trebuia sa se duca in Australia si nu e foarte propice pentru o jucatoare sa fie acolo doua luni de zile. E in regula faptul ca si Darren e acolo, faptul ca se antreneaza chiar si de trei ori pe zi, cum am aflat. E o treaba pozitiva ca pana acum fizicul a tinut-o, speram sa o tina si mai departe," a mai spus Ion Tiriac, campion in proba de dublu la Roland Garros 1970.

Simona Halep a primit un cadou din partea lui Darren Cahill



Halep a fost surprinsa de Cahill in timpul antrenamentelor de la Dubai, antrenorul sau oferindu-i o sapca, un hanorac si un tricou cu insemnele clubului sau preferat de fotbal australian, Port Adelaide.

"Duc mai departe clubului Port Adelaide mai departe, chiar pe terenurile de antrenament de la Dubai, alaturi de fata noastra puternica," a scris Darren Cahill pe Instagram.