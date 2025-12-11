Daniel Graovac (32 de ani), fundaș central la FCSB, a prefațat partida cu Feyenoord de astăzi, de la ora 22:00, contând pentru etapa a șasea din grupa unică a Europa League.

Daniel Graovac, mesaj înainte de FCSB - Feyenoord

Stoperul bosniac a subliniat că roș-albaștrii se află în fața ultimei șanse de a se califica în play-off-ul Europa League, împotriva unui adversar dificil. Graovac a reclamat problemele de lot cu care se confruntă formația sa.

„Feyenoord este o echipă foarte mare. Și ei au tot trei puncte, astfel că va fi ultima șansă de calificare atât pentru noi, cât și pentru ei. Sper că vom avea cel mai bun joc din ultimele trei luni și că vom lua toate cele trei puncte. Au rămas trei meciuri grele contra lui Feyenoord, Fenerbahce și Dinamo Zagreb. Vom încerca să câștigăm cele trei meciuri și să ne calificăm în faza eliminatorie.

Avem probleme mari cu lotul. Jucători importanți precum Olaru și Bîrligea nu ne vor putea ajuta. Din păcate, nici fundașii centrali Dawa și Mihai Popescu, care sunt accidentați de multă vreme, nu ne vor putea ajuta. Toți vom încerca să dăm tot avem mai bun”, a declarat Daniel Graovac, într-un interviu acordat pentru Sport Content EAD.

Graovac: „Sperăm să jucăm în play-off”

El a transmis că roș-albaștrii vor trebui să evolueze mai bine pentru a rezolva criza pe care o traversează în campionat și să se califice în play-off.

„Ne-au rămas zece zile din acest an, în care vom juca trei meciuri foarte importante. Sper ca în campionat să luăm șase puncte, iar cu Feyenoord vom încerca să obținem o victorie mare.

Toată lumea știe că traversăm o situație complicată în campionat, astfel că fiecare trebuie să jucăm mai bine. Cu toții puteam juca mai bine, inclusiv eu. Sperăm să jucăm în play-off, iar toată lumea crede în acest lucru. Avem foarte multe meciuri de jucat în campionat, iar lucrurile se pot schimba”, a adăugat Graovac.

Remarcatul lui Graovac de la Feyenoord

Din tabăra formației batave, Daniel Graovac l-a remarcat atacantul Ayase Ueda (27 de ani). Vârful este golgheterul lui Feyenoord și al campionatului Olandei. El a marcat patru goluri în ultimul succes din campionat al echipei sale (6-1 pe teren propriu cu Zwolle).

„O victorie cu Feyenoord ar fi un rezultat foarte mare. Sunt o echipă bună, de Champions League. Pentru oricine ar fi o victorie importantă: pentru staff, pentru fani și pentru jucători. Au un atacant foarte bun, care a marcat 4 goluri la ultima partidă jucată de ei. E un jucător uimitor, dar mâine vom încerca să dăm tot ce avem mai bun pentru a obține victoria”, a conchis stoperul.



18 goluri în 15 apariții din Eredivisie a marcat Ayase Ueda în sezonul curent.

Feyenoord (locul 30, 3 puncte, 4-9) este vecină de clasament cu FCSB (31, 3-8, 3). FCSB - Feyenoord, duel contând pentru etapa a șasea din Europa League, este programat să se desfășoare astăzi, de la ora 22:00.

