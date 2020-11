"Tenisul feminin e mult mai atractiv de urmarit decat tenisul masculin!" | Vindecata de cancer, Francesca Schiavone face o declaratie neasteptata

Francesca Schiavone crede ca tenisul feminin este mai interesant de urmarit decat tenisul masculin.

Francesca Schiavone a iesit invingatoare din cea mai crunta batalie pe care a avut-o de dus pana in prezent: lupta cu cancerul. Odata cu depasirea bolii, fosta jucatoare de tenis din Italia a scris o carte de memorii si a deschis un restaurant, iar in viitorul pe termen mediu viseaza sa ajunga somelier.

De doua ori prezenta in finala Roland Garros, in 2010 si 2011, Francesca Schiavone crede ca tenisul feminin este mult mai atractiv de urmarit, iar frumusetea femeilor este un element care atrage sponsori in jurul circuitului WTA.

"E clar ca nu-i poti cere unei femei sa loveasca mingea cu o viteza de 220 km/h, precum o face un barbat. Dar putem combina ce e mai bun din ambele circuite: abilitatea femeilor de a genera publicitate, pentru ca femeile arag multa atentie la TV si pe internet cu abilitatea barbatilor. Tenisul feminin e mult mai atractiv de urmarit, iar acest lucru este un magnet pentru publicitate. Femeile folosesc fiecare unghi al terenurilor, pentru ca trebuie sa gaseasca o solutie inteligenta si armonioasa pentru a castiga punctele puse in joc. Mai mult decat atat, sponsorii sunt atrasi de lumea femeilor prin caracterul si mentalitatea lor. Femeile sunt mult mai puternice si mai bune in a comunica," a declarat Francesca Schiavone, noteaza Punto de break.

"Astazi, discrepanta dintre rasplatile financiare oferite in tenisul masculin si tenisul feminin este enorma. Unitatea inseamna putere; cu cat vom gasi mai multa forta, vom gasi mai multi bani si, implicit, mai multe posibilitati ca jucatorii sa creasca si sa poata investi intr-o echipa, intr-un antrenor, un fizioterapeut," a punctat Francesca Schiavone, fosta campioana la Roland Garros in 2010.

In 2010, Francesca Schiavone a trecut scor 6-4, 7-6 de Samantha Stosur in finala competitiei de la Roland Garros. Un an mai tarziu, italianca avea sa fie invinsa de chinezoaica Na Li cu acelasi scor, in oglinda.